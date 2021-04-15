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«Тионикс» представила результаты работы и финансовые итоги за 2020 год

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«Тионикс», российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, представляет основные результаты своей деятельности и финансовые показатели по итогам 2020 года.

В 2020 году компания «Тионикс» продемонстрировала последовательный финансовый рост по основным показателям. Выручка увеличилась по сравнению с результатами 2019 года на 36%. Запланированный объем чистой прибыли по итогам года удалось превысить более чем в два раза.

На протяжении года компания вела работу над улучшением уже существующих облачных решений, а также выпустила целый ряд новых программных продуктов. Функциональность облачной платформы TIONIX Cloud Platform была существенно расширена. Для крупных заказчиков были разработаны и успешно внедрены решения для инфраструктуры виртуальных рабочих мест VDI Security и VDI Connect, которые позволяют компаниям быстро и без дополнительных вложений перестроиться на удаленную работу, используя при этом защищенные от несанкционированного доступа интерфейсы.

При этом программное средство TIONIX Virtual Security, созданное для защиты от несанкционированного доступа к информации в виртуальной инфраструктуре, успешно прошло сертификацию ФСТЭК России и может использоваться в том числе в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры. Таким образом данный продукт, получивший сертификат соответствия ФСТЭК четвертого уровня, не имеет аналогов на российском рынке облачных решений.

Благодаря технологическому партнёрству «Тионикс» с компаниями Huawei и IBS клиентам в корпоративном секторе были представлены программно-аппаратные комплексы (ПАК) для построения гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры. На российский рынок выпущены полностью импортозамещённые ПАКи, разработанные с компанией YADRO (входит в «ИКС Холдинг»). Данное направление является стратегическим элементом бизнеса «Тионикс», поэтому производство новых ПАК будет вестись на постоянной основе.

Важным этапом развития стало создание совместного предприятия с «дочкой» компании YADRO. Слияние двух команд разработчиков позволило представить заказчикам продуктовый портфель, который сочетает в себе комплекс PaaS и IaaS-услуг.

По итогам 2020 года на решениях «Тионикс» базируется более 1 тысячи информационных систем, продукты компании успешно используются в Национальной облачной платформе (НОП) «Ростелекома» и публичном облаке компании DataLine.

Компания «Тионикс» вошла в число основных вендеров на российском рынке облачных технологий и заключила соглашения о реализации своих продуктов с крупными IT-дистрибьюторами.

Помимо основной деятельности компания «Тионикс» запустила совместный образовательный проект с системным интегратором Softline, в рамках которого системные и сетевые инженеры, инженеры ЦОД, а также специалисты в области виртуализации обучаются основам администрирования облачной платформы TIONIX Cloud Platform, в том числе получают навыки управления виртуальными рабочими столами TIONIX VDI. За время действия программы обучение прошли более 100 специалистов.

Устойчивое развитие «Тионикс» обусловлено слаженной работой сотрудников компании. В течение 2020 года команда разработчиков увеличилась в два раза, при этом пандемия не повлияла на качество и скорость работы. Компания «Тионикс» намерена в дальнейшем расширять продуктовый портфель, в том числе за счёт включения в штат компании новых команд, которые разрабатывают перспективные проекты.

В 2021 году «Тионикс» планирует работу над целым рядом новых продуктов, в том числе будет создаваться система резервного копирования облачных платформ, система автоматизации установки программного обеспечения и обновлений. Также продолжится работа над инструментом виртуализации для малых облаков и «легкой» архитектуры виртуализации, будет выпущен не имеющий аналогов на российском рынке продукт – менеджер для централизованного управления сетями. В планах компании представить рынку в 2021 году собственный гипервизор виртуальных машин.

«Прошедший год стал для нашей компании очень продуктивным. Мы выпустили целый ряд новых продуктов, которые стали востребованы среди заказчиков. Технологическое партнерство с другими игроками и созданное совместное предприятие позволили дополнить наш портфель PaaS-услугами. При этом в условиях пандемии мы не снизили эффективность работы, а напротив оптимизировали наши процессы управления командами разработчиков. Мы верим, что в 2021 году продолжим последовательное развитие и представим несколько решений, которые на данный момент не имеют аналогов на рынке», – сказал Антон Петров, генеральный директор «Тионикс».



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