Виртуализация рабочих столов Tionix VDI получила масштабное обновление

Производитель ИТ-решений для оказания облачных услуг «Тионикс» (входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД») обновил программное обеспечение (ПО) для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Новая версия Tionix VDI 3.0 выпущена в составе масштабного обновления платформы виртуализации Tionix Cloud Platform.

Расширения функциональности Tionix VDI удалось добиться в первую очередь за счет перехода на облачную операционную систему OpenStack Victoria. Специалисты компании улучшили совместимость ПО Tionix с аппаратной частью облака, в том числе с серверами, коммутаторами и системами хранения данных. Таким образом, клиенты могут сами выбирать: использовать собственную техническую инфраструктуру или арендовать оборудование сервисного провайдера. Работа программного обеспечения на OpenStack Victoria позволяет снизить требования к технической инфраструктуре Tionix VDI, что ведет к сокращению затрат компаний или госструктур при создании виртуальных рабочих мест.

Кроме того, в новой версии добавлена поддержка протокола SPICE, который предоставляет расширенный набор функций для комфортной работы пользователей с виртуальными рабочими столами на базе ОС Windows и Linux. Снижение нагрузки на сетевую инфраструктуру достигается благодаря усовершенствованным алгоритмам сжатия потока данных. Пользователю доступен общий доступ к папкам в гостевой операционной системе, редирект USB-устройств до виртуальных машин, возможность передавать буфер обмена между виртуальной машиной и пользовательским устройством, а также автоматическая настройка изображения под разрешение экрана.

Дополнительно повышен уровень информационной безопасности при использовании Tionix VDI. При работе применяется валидация клиентской терминальной сессии с использованием временных токенов, шифрование терминального трафика.

Помимо этого, обновленный VDI Client теперь доступен для дистрибутивов операционных систем на базе Linux x32 и устройств Apple на macOS Big Sur.

«В сложившихся условиях переход на удаленную работу по-прежнему актуален, поэтому важно предоставить сотрудникам возможность работать с корпоративными информационными системами, обеспечив нужный уровень безопасности. Новая версия Tionix VDI гарантирует отказоустойчивость системы, высокую надежность и легкость масштабирования при растущих требованиях заказчиков. Уже сейчас решения Tionix успешно используются корпоративными и государственными заказчиками в частных облаках, а также сервисными облачными провайдерами для публичных облачных решений», — отметил менеджер по продуктам (product owner) Tionix VDI Максим Кузьмин.

Решение Tionix Virtual Desktop позволяет оперативно организовать инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI). Продукт помогает сотрудникам компаний или государственных учреждений в любое время и в любом месте подключиться к своему рабочему месту дистанционно.