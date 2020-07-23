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Облачные решения российского разработчика Tionix Holding будут поддерживать cервера на базе процессора KunPeng компании Huawei

Бизнес Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Российский разработчик облачных решений компания Tionix Holding стала участником программы Developer Program 2.0 по развитию экосистемы на базе процессоров Kunpeng + Ascend компании Huawei. Теперь программный комплекс AccentOS компании Tionix Holding, реализующий облачные решения виртуализации; сервис предоставления удаленного рабочего стола (VDI); сервис интернета вещей (IoT); архитектуру гибридных распределенных облаков (Edge Cloud), поддерживает сервера Taishan на базе процессоров KunPeng, построенных на архитектуре АРМ.

Преимуществами поддержки процессоров KunPeng в программном комплексе AccentOS компания Tionix Holding называет следующие факторы: высокая эффективность энергопотребления по сравнению с классическими x86_64 процессорами, что очень важно для крупных дата-центров, и уменьшение стоимости владения совместно с высокой производительностью процессора из расчета на один юнит по сравнению с конкурентами.

Решения компании Tionix Holding поддерживают следующие сценарии на серверах Taishan: поддержку классической виртуализации на базе операционных систем общего назначения Debian 10 с поддержкой KVM и специальной сборки российской операционной системы Alt Linux; поддержку контейнерной виртуализации на базе операционных систем общего назначения Debian 10 и CentOS 8 с поддержкой Docker, и специальной сборки российской операционной системы Alt Linux c поддержкой LXC.

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