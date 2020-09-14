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«Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform

Интеграция Системное ПО Облака

Специалисты компаний «Тионикс» и «Базальт СПО» успешно завершили испытания совместимости облачной платформы Tionix Cloud Platform, программного обеспечения для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов Tionix VDI и операционных систем «Альт Рабочая станция 9» и «Альт Образование 9».

В ходе испытаний был оптимизирован Tionix VDI Client для всего семейства операционных систем «Альт» в рамках поддерживаемых аппаратных архитектур. Данное программное обеспечение обеспечивает доступ к виртуальным рабочим столам в облаке Tionix. Клиентское ПО будет распространяться на условиях лицензии GNU GPL v2 и поставляться в составе продуктов «Альт».

В рамках испытаний было зафиксировано, что операционные системы «Альт» безошибочно функционируют в качестве гостевых систем виртуальных машин в инфраструктуре виртуальных рабочих столов, построенных на базе программных продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI.

«Удобный доступ к облачным системам сегодня – необходимый компонент любого рабочего места. Наше сотрудничество позволит пользователям систем на всех отечественных и зарубежных архитектурах работать с облаком Tionix», – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО».

«Совместимость продуктов «Тионикс» и «Базальт СПО» показала, что можно строить производительные и импортозамещенные VDI, в том числе – с применением клиентских устройств, базирующихся на отечественных аппаратных архитектурах. Мы убеждены, что, используя облачные решения нашей компании и ОС «Альт», можно реализовывать информационные системы любой сложности, к которым предъявляются высокие требования по экономической эффективности, отказоустойчивости, информационной безопасности и техническому сопровождению. Эта уверенность основана на многочисленных успешно завершенных пилотных и коммерческих проектах в крупных государственных структурах», — отметил Максим Кузьмин, product owner Tionix VDI.

Tionix VDI – программное обеспечение, позволяющее организовать инфраструктуру виртуальных рабочих столов. Решение обеспечивает предоставление конечным пользователям удаленных виртуальных рабочих столов, работающих как на российских операционных системах, созданных на ядре Linux, так и на Windows. Система Tionix VDI функционирует на базе единой облачной платформы «Тионикс» (Tionix Cloud Platform) и совместима с другими продуктами компании.



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