В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс»

Готовится к запуску новый завод по производству СХД и серверов под Рязанью. Его за полтора года построили «Яндекс» и тайваньская Gigabyte при поддержка «Ланита» и ВТБ. «Яндекс» намерен внедрить технику OpenYard в реестр Минпромторга, чтобы получить доступ к госзакупкам. Вследствие ухода из России серверных гигантов НРЕ и Dell доля «Яндекса» может начать расти стремительными темпами.

Все готово

Отечественный интернет-гигант «Яндекс» готовится к запуску в России производства собственных серверов под маркой OpenYard, пишет «Коммерсант». Конвейер вот-вот заработает в под Рязанью, сообщил изданию директор компании «Промобит», выпускающей серверы и СХД Bitblaze, Максим Копосов.

Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод. Данный пункт плана «Яндекс» в одиночку реализовывать не стал – он заручился поддержкой еще трех крупных компаний, и в этом случае без помощи иностранных партнеров не обошлось, так что полностью суверенным проект считать нельзя.

Строить завод «Яндексу» помогали банк ВТБ (один из крупнейших в России) и группа компаний «Ланит». Зарубежным партнером выступила компания Gigabyte – тайваньский производитель компьютеров и комплектующих. Она, в отличие от тайваньских Acer и Asus, свою работу на фоне санкций не останавливает.

Не по-российски быстро

Как сообщал CNews, перечисленные компании объединились для строительства завода в Рязани еще в июне 2021 г. В планы даже входило создание полноценного совместного предприятия, которое занялось бы, в том числе, проектированием серверов в рамках штатного центра разработок. Завод с самого начала был частью всей этой инициативы, но на первых этапах участники не знали, где именно он будет построен.

Фото: Яндекс Эксперты не сомневаются в успехе «Яндекса» на российском серверном рынке

С местом расположения фабрики компании определились почти сразу – первый камень был заложен в октябре 2021 г. Завод расположился недалеко от Рязани на территории индустриального парка «Рязанский».

«Яндекс» и партнеры намеревались производить на заводе серверы, системы хранения данных, а также шлюзы и компоненты «умных» устройств, например, для интернета вещей. Предполагалось, что сборка первых устройств начнется в 2022 г., но по неизвестным причинам строительство фабрики затянулось, и сроки начала ее работы сдвинулись почти на год вперед. Не исключено, что на это повлияли события, начавшиеся 24 февраля 2022 г.

Доли в компании

Бренд OpenYard – это собственность компании ООО «Центр открытых разработок), которая и является совместным предприятием «Яндекса», «Ланита», ВТБ и Gigabyte. При этом ни ВТБ, ни Gigabyte в списке владельцев компании не числятся – ее поровну поделили между собой ООО «Яндекс» и ООО «Ланит венчурс». Согласно ЕГРЮЛ, компания основана в июне 2021 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. С момента открытия пост ее гендиректора занимает Алексей Белогорцев. У компании 27 видов деятельности, основной из которых – «производство компьютеров и периферийного оборудования» (код ОКВЭД 26.20). Также она занимается «разработкой компьютерного программного обеспечения» (62.01), «арендой и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» (68.20), «деятельностью рекламных агентств» (73.11) и пр.

По данным «Контур.фокуса», 2022 г. для совместного предприятия выдался не самым удачным. Его компания завершила с выручкой на уровне 124 млн руб. и чистым убытком в размере 23 млн руб.

Кадры решают все

По информации издания, в настоящий момент «Яндекс» набирает штат специалистов, которые займутся развитием линейки техники OpenYard. Открытых вакансий несколько, среди них – инженер-технолог радиоэлектроники. К кандидату на эту должность предъявлен внушительный список требований, но в самой вакансии не содержится информация о предлагаемом размере зарплаты.

Вакансия на новом заводе «Яндекса»

Как сообщили изданию в «Яндексе», на 3 мая 2023 г. производство техники на новом заводе пока еще не запущено. Причины простоя конвейера в компании не уточнили. При этом сами устройства OpenYard существуют – их сборка ведется «на азиатских мощностях», указано на сайте вендора.

Цель – госзакупки

После запуска производства под Рязанью «Яндекс» намеревается внести технику OpenYard в реестр российского Минпромторга. Появление оборудования в этом перечне автоматически открывает доступ к госзакупкам, что в дополнение к уходу из России американских HPЕ и Dell, некогда крупнейших поставщиков серверного оборудования в стране, позволит «Яндексу» быстро занять нишу.

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По словам собеседника издания, наличие Gigabyte как иностранной компании в списке учредителей СП едва ли помешает попаданию техники OpenYard в реестр российского оборудования. Они отметили, что «так сейчас делают все». В Минпромторге сообщили изданию, что Яндекс» как частная компания «может самостоятельно выбирать, чьими техническими решениями пользоваться». «При подаче заявки на подтверждение производства мы проведем оценку соответствия заявленной продукции требованиям законодательства», – добавили представители ведомства.

Источники «Коммерсанта» в радиоэлектронной отрасли отметили, что на новом заводе «Яндекс» будет вести крупноузловую сборку серверов, что даст возможность «набрать необходимое количество баллов для входа в реестр Минпромторга».

Российские вендоры серверного оборудования занимают пока что сравнительно небольшую долю на отечественном рынке – 15% у Yadro, 10% у «Аквариуса» и 7% у Kraftway. OpenYard, считают собеседники издания, после отладки производства вполне будет способен занять 10-процентную часть рынка.