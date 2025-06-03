Lansoft и OpenYard заключили соглашение о технологическом партнерстве

ИТ-холдинг Lansoft, российский разработчик корпоративного программного обеспечения, и компания OpenYard, производитель аппаратных решений, объявляют о стратегическом технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Сотрудничество направлено на объединение усилий в сфере разработки и продвижения совместных комплексных ИТ-решений для российских заказчиков. Основная цель – интеграция программных продуктов, разработанных Lansoft, и аппаратных решений OpenYard в единые программно-аппаратные комплексы, готовые к внедрению в инфраструктуру отечественных предприятий.

«Для OpenYard технологическое партнерство с Lansoft — это шаг в сторону более тесной интеграции с ведущими российскими разработчиками программного обеспечения, – сказал Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard. – Мы уверены, что объединение нашей экспертизы в аппаратных решениях с глубокими компетенциями Lansoft в области ПО позволит создавать востребованные программно-аппаратные комплексы, полностью адаптированные под задачи отечественных заказчиков. Такие альянсы формируют прочную основу для развития технологического суверенитета и новой ИТ-инфраструктуры страны».

«Соглашение с OpenYard является стратегически важным шагом для Lansoft, так как оно позволяет предложить рынку полноценные, протестированные программно-аппаратные комплексы на базе отечественных технологий, – отметил Андрей Шарак, генеральный директор Lansoft. – Это качественно новый уровень предложения, который полностью отвечает потребностям российского бизнеса в условиях импортозамещения и позволит нашим клиентам получить готовые, оптимизированные и надежные решения из одних рук».

Стороны планируют совместную работу над новыми проектами, ориентированными на потребности клиентов в импортонезависимых ИТ-решениях, с акцентом на соответствие требованиям к безопасности, совместимости и производительности. Компании заявляют о готовности к обмену техническими компетенциями и совместному выходу на новые рыночные сегменты с конкурентоспособными продуктами.

Lansoft и OpenYard подчеркивают стратегическое значение соглашения для формирования устойчивой цифровой инфраструктуры и поддержки технологического суверенитета России. Стороны видят сотрудничество как долгосрочную стратегическую инициативу, способствующую укреплению позиций обеих компаний в сфере корпоративных ИТ-технологий.