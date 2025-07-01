«Норбит» и OpenYard представили технологический альянс

«Норбит» и OpenYard объявили о старте сотрудничества для продвижения на отечественном рынке готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК). В рамках партнерства компании объединят экспертизу в области разработки, интеграции и технической поддержки, чтобы предложить российскому бизнесу решения для цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

На первом этапе взаимодействия компании сосредоточатся на проектировании ПАКов для автоматизации закупок, маркетинга и лояльности. Они будут включать серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, необходимое ПО, предустановленные и настроенные под конкретные задачи бизнес-приложения.

Каждый из элементов будет заранее протестирован и настроен, чтобы обеспечить оптимальную совместную работу и сократить длительность интеграционных процессов. Это позволит исключить проблемы со стабильностью, производительностью и безопасностью, часто возникающие при самостоятельной сборке и отсутствии необходимых компетенций у внутренней команды.

Основной фокус планируется сделать на потенциальных клиентах, которые собираются в сжатые сроки провести реинжиниринг критически важных ИТ-систем с высокими требованиями к надежности и устойчивости. Тех, кто стремится к стандартизации для упрощения парка оборудования и снижения разнородности инфраструктуры. В центре внимания будут государственные компании, финансовый сектор, добывающая промышленность.

Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard: «Многие крупные и сверхкрупные отечественные компании заинтересованы в развитии этого направления и находятся в поиске готовых комплексных решений для ускорения проектов автоматизации, минимизации разнообразных рисков. В синергии с «Норбит» мы сможем создавать такие продукты, выводить их на рынок и успешно внедрять, опираясь на внушительный опыт в сфере ИТ-консалтинга, интеграции, «железа» и софта. Для OpenYard технологические альянсы – это стратегический инструмент, который позволяет объединять компетенции и предлагать рынку действительно масштабируемые и жизнеспособные решения».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит»: «Наша инициатива – это не только сокращение Time2Market и высокая надежность реализуемых проектов, но и упрощение процесса закупки и управления ИТ-активами. Кроме этого, еще и возможность для бизнеса получить «единую точку ответственности» за весь ПАК целиком – от оборудования и ПО до ввода в эксплуатацию и дальнейшую поддержку. Это инвестиции в предсказуемость и эффективность ландшафта».