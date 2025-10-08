Разделы

Бизнес
|

«Т1» и OpenYard заключили соглашение о партнерстве в области инженерного анализа и сервисной поддержки

ИТ-холдинг «Т1» и OpenYard подписали соглашение о партнерстве: теперь оборудование OpenYard по всей территории России будет обслуживаться силами «Т1 Сервионика», федерального сервисного оператора в области ИКТ, а ПО для инженерного анализа «Т1 Интеграция» ускорит разработку новых продуктов и решений вендора.

В рамках соглашения R&D-команды OpenYard будут использовать «Инженерный анализ Т1» для ускорения цикла исследований, повышения точности инженерных расчетов и снижения издержек на этапах проектирования и тестирования.

Сотрудничество с «Т1 Сервионика», в свою очередь, позволит OpenYard предложить своим клиентам не только собственные серверные решения, но и гарантированный сервис высокого уровня по всей стране без необходимости строить собственную инфраструктуру поддержки. Для клиентов это означает надежное сопровождение оборудования, прозрачные условия и оптимальное соотношение цены и качества.

«Т1 Сервионика» обеспечивает сервисную поддержку в любом регионе России и имеет опыт работы с компаниями в самых разных отраслях. Такое партнерство позволит OpenYard быстрее масштабировать присутствие на рынке, а также существенно расширить географию эксплуатации оборудования и повысить уровень удовлетворенности клиентов и степень их доверия к технике вендора.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

«В рамках партнерства с OpenYard мы объединяем сразу два ключевых направления — сервисную экспертизу и развитие собственных отечественных ИТ-решений. С одной стороны, «Т1 Сервионика» обеспечит высокий уровень поддержки оборудования OpenYard по всей стране. С другой — наша платформа «Таумерикс» станет инструментом для ускорения R&D-процессов в компании и поможет создавать новые продукты быстрее и эффективнее», — отметил Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».

«Партнерство с «Т1» открывает для OpenYard новые возможности для масштабирования и повышения качества клиентского сервиса. Совместно мы сможем быстрее внедрять инновации и обеспечивать надежную поддержку. Для нас важно, чтобы клиенты получали не только современные технологии, но и уверенность в их надежной работе», — сказал Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита

«Яндекс» взыскал у российского производителя ЖК-телевизоров сотни миллионов и взял в залог его долю

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

У Microsoft внезапно проснулась любовь к России. Поданы заявки на регистрацию сразу двух новых брендов

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще