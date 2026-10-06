Индексная книга (каталог) CNews*
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Yandex YTsaurus YT платформа распределённого хранения и обработки больших данных с открытым исходным кодом
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Yandex и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9380 9
|Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 162 2
|Microsoft Corporation - GitHub 1099 2
|Yandex Infrastructure 10 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 338 1
|Яндекс.Лавка 322 1
|Башкеев Алексей 17 2
|Пузыревский Иван 17 2
|Зигангирова Лейсан 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Черников Александр 33 1
|Атрепьев Григорий 38 1
|Бабенко Максим 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168464 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.