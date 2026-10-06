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Yandex YTsaurus YT платформа распределённого хранения и обработки больших данных с открытым исходным кодом

Yandex - YTsaurus - YT - платформа распределённого хранения и обработки больших данных с открытым исходным кодом

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.10.2026 «Яндекс» поделился технологией непрерывной обработки данных: она помогает быстрее учитывать смену интересов пользователей 2
22.04.2026 «Яндекс Go» представляет userver 3.0 — новую версию опенсорсного решения для создания приложений 1
30.10.2025 Ключевые сервисы «Яндекс 360» станут доступны по модели on-premises 1
28.05.2025 Yandex B2B Tech запустила единую платформу обработки данных любого объема для бизнеса 2
21.08.2024 Yandex Cloud открыла доступ к сервису для хранения, обработки и трансляции видео для бизнеса 1
26.02.2024 Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud 1
27.11.2023 «Яндекс» запускает программу грантов для поддержки опенсорс-проектов 1
13.09.2023 «Яндекс» открыл исходный код SDK AppMetrica 1
20.03.2023 «Яндекс» открывает исходный код YTsaurus — своей главной платформы для работы с большими данными 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Yandex и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9380 9
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 162 2
Microsoft Corporation - GitHub 1099 2
Yandex Infrastructure 10 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 338 1
Яндекс.Лавка 322 1
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S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 298 1
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  890 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4707 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 777 6
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 55 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1007 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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