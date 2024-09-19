Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина

Бывшие работники и руководители российского офиса Oracle обратились к властям с просьбой не лишать их премий за 2022 г., которые могут быть признаны необоснованными. Выплаты многих из них исчисляются миллионами рублей, и есть вероятность, что щедрость Oracle – не более чем хитрый маневр по упрощению процедуры банкротства, через которую прошло российское представительство компании. Просьба о помощи была направлена лично Президенту России Владимиру Путину.

Не забирайте, деньги, пожалуйста

Десятки бывших сотрудников российского представительства сбежавшей и России американской компании Oracle обратились к властям с просьбой не забирать у них премии, полученные в 2022 г., пишет РБК. В общей сложности дополнительные выплаты получил 51 человек, включая несколько топ-менеджеров. В числе тех, кого просят о помощи – Президент России Владимир Путин.

Премии некоторых из них исчисляются миллионами рублей. В августе 2024 г. CNews писал, что бывшего главу российского подразделения Oracle Communications Евгения Дрякина, ныне занимающего пост управляющего директора и соучредителя компании «Омега Телеком Разработка», через суд «попросили» вернуть премию в размере 8,4 млн.

С бывшего старшего управляющего директора Oracle Cloud Systems в России и СНГ Алексея Курочки, который сейчас работает в «Яндексе» коммерческим директором департамента систем управления базами данных, требуют 9,3 млн руб.

Oracle Oracle и ее бывшие российские работники втянуты в крупный скандал

Достоверный суммарный размер премий, которые Oracle выплатила сотрудникам российского офиса поле его закрытия, к моменту выхода материала известен не был. Но, как пишет РБК, арбитражный управляющий по делу о банкротстве «дочки» Oracle в России Егор Непомнящих подал 51 иск на общую сумму свыше 100 млн руб.

Кого просят о помощи

По информации издания, экс-работники российского офиса Oracle направили письма с просьбой о помощи на имя Президента России Владимира Путина, а также в его администрацию. Помимо этого, адресатами стали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и зампред правительства Татьяна Голикова.

Но авторам писем этого показалось недостаточно. Они отправил копии в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату.

Последствия банкротства

Oracle сообщила о своем уходе из России еще весной 2022 г., притом это было ее собственное желание, а не следствие давления властей США в рамках антироссийских санкций. В июле 2022 г. Oracle решила уволить всех сотрудников российского представительства компании «Оракл компьютерное оборудование» (около 300 человек). Позже она сообщила о подготовке к банкротству своего российского офиса, и в первых числах августа 2023 г. компания получила соответствующий статус.

В начале августа 2024 г. Егор Непомнящих сообщил РБК, что Oracle намеренно выплачивала работникам своего российского представительства высокие премии, и это в итоге привело к тому, что «конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась». Также в судебных исках говорилось, что все премии выплачены уже после закрытия офиса Oracle в России, то есть необоснованно.

Стоит отметить также, что, став банкротом, российская «дочка» Oracle осталась должна кредиторам более 1,4 млрд руб.

Переложить вину на другого

Бывшие сотрудники и топ-менеджеры Oracle в России открыто заявили, что Егор Непомнящих «пытается переложить ответственность за сворачивание деятельности Oracle в России на уволенных сотрудников, требуя вернуть выплаченные зарплаты и выходные пособия и "заставляя российских граждан и их семьи отвечать по долгам американского ИТ-гиганта"», пишет РБК.

Как следствие, угроза взыскания денег «ставит под удар» семьи экс-работников Oracle, «многие из которых имеют маленьких детей и престарелых родителей», сообщает РБК. «Ситуация показывает уязвимость российских специалистов перед крупными кредиторами Oracle, которые получают поддержку от государства. Если с сотрудников будут взысканы деньги за их работу, это приведет их и их семьи к финансовым трудностям из-за решений, принятых иностранными компаниями», — говорится в обращении.

Важно отметить, что авторы писем рассказали в них о том, как в период с января 2020 по июнь 2022 гг. Oracle вывела из России 15,08 млрд руб., не став отдавать деньги своим российским кредиторам.

Премии? Какие премии? Не было никаких премий

Евгений Дрякин, с которого требуют 8,4 млн руб. сообщил РБК, что получил вовсе не премию, а выплату совсем иного рода. «Это не премии, а переменная часть зарплаты, размер которой определен трудовым договором. Это та часть зарплаты, которая выплачивается по факту выполнения плана, который был поставлен работодателем», – заявил он изданию.

Другой неназванный экс-работник российской «дочки» Oracle тоже настаивает, что никаких премий не было. В разговоре с РБК он заявил, что получил «компенсацию от Oracle при увольнении в связи с закрытием российского офиса, размер которой составил почти три месячных оклада». «Моя реальная ситуация полностью противоречит доводам конкурсного управляющего. У меня не было переменной части зарплаты и премий. Когда Oracle принял решение об увольнении всех сотрудников, со мной было заключено дополнительное соглашение об увольнении по собственному желанию по соглашению сторон. Это значит, что мне просто выплатили несколько окладов, как это делает любая организация на российском рынке», – сказал он изданию.

Все еще можно исправить

Егор Непомнящих сказал РБК, что он вполне может отказаться от исков против 51 экс-сотрудника Oracle в России. Но сделать это он сможет только в том случае, если «ответчики докажут свою правоту и предоставят документы, подтверждающие законность выплат»

«Если документы, которые мне предоставят бывшие сотрудники, окажутся подлинными и если из них станет ясно, что деньги выплачивались до того, как Oracle закрыла офис в России, я могу отозвать иски. У меня нет цели забрать деньги у сотрудников, моя цель – заставить Oracle рассчитаться с кредиторами. Я хочу, чтобы эти сотрудники связались с головной компанией Oracle и донесли до нее, что людям приходится отвечать за действия бывшего работодателя», – сказал Непомнящих РБК.

Однако вероятность того, что в результате рассмотрения исков суд в итоге встанет на сторону ответчиков, совершенно невелика, сообщил изданию консультант юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Артемий Ефимов. По его словам «суды зачастую признают недействительными одновременно сделку-основание и производные от нее платежи, не учитывают разное регулирование этих правовых явлений».

Авторы писем, судя по всему, тоже не верят в свою победу. «Одного из ответчиков уже обязали вернуть в конкурсную массу часть полученных выплат, – сказал РБК один из них. – Суд может ориентироваться на это решение, хотя у каждого из нас ситуация индивидуальная. Кроме того, в своей линии защиты нам нужно опираться на доказательную базу в виде документов, но у локального юридического лица Oracle, где мы были трудоустроены, документов было по минимуму, а те, что были, составлены в такой форме, что не соответствуют российским нормативам».