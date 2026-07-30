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Лемчик, Крупский и Партнеры

Лемчик, Крупский и Партнеры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.07.2026 Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лемчик, Крупский и Партнеры и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12674 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Meta Platforms - Facebook 4618 1
Yandex - Яндекс 9193 1
X Corp - Twitter 2936 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4950 1
Telegram Group 2932 1
Oracle Corporation 7070 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Media Direction Group 3 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3682 2
Судебная власть - Judicial power 2495 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1188 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7574 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5355 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11775 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5498 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 248 1
ByteDance - TikTok 354 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 1
Alibaba Group - AliPay 86 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Samsung Pay 296 1
Apple Pay 519 1
Путин Владимир 3453 2
Соколова Екатерина 15 1
Боярский Сергей 48 1
Курочка Алексей 14 1
Пушков Алексей 12 1
Хинштейн Александр 148 1
Голикова Татьяна 57 1
Горелкин Антон 118 1
Кудрявцев Максим 43 1
Володин Вячеслав 108 1
Ракова Наталия 1 1
Боярский Михаил 9 1
Гавришев Алексей 2 1
Непомнящих Егор 7 1
Дрякин Евгений 5 1
Москалькова Татьяна 6 1
Ефимов Артем 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8824 2
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1889 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6546 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4003 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8817 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 1
Blacklist - Чёрный список 710 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8221 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 667 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 1
Ведомости 1460 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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