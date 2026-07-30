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Лемчик, Крупский и Партнеры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Лемчик, Крупский и Партнеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3453 2
|Соколова Екатерина 15 1
|Боярский Сергей 48 1
|Курочка Алексей 14 1
|Пушков Алексей 12 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Горелкин Антон 118 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Ракова Наталия 1 1
|Боярский Михаил 9 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Непомнящих Егор 7 1
|Дрякин Евгений 5 1
|Москалькова Татьяна 6 1
|Ефимов Артем 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165838 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 1
|Ведомости 1460 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.