Омега Телеком Разработка ОТР


«Омега Телеком Разработка» – разработчик, правообладатель и производитель российского решения в сфере обеспечения информационной безопасности и услуг VoIP телефонии – Пограничного Контроллера Сессий OMEGA-SBC.

СОБЫТИЯ

16.12.2025 «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России 4
07.11.2024 Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
07.08.2024 У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Омега Телеком Разработка и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6873 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 3
Yandex - Яндекс 8451 3
ФОРС - Центр разработки 680 2
МегаФон 9922 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 338 2
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
ФОРС Дистрибуция 44 1
Крок - Croc 1815 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 1
Google LLC 12268 1
Альфа-Банк 1871 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 2
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 3
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 35 3
Yandex Database - YDB 44 1
Дрякин Евгений 5 3
Непомнящих Егор 7 3
Курочка Алексей 14 3
Ефимов Артем 16 1
Галимова Альбина 3 1
Крюков Евгений 4 1
Антонов Артем 1 1
Москалькова Татьяна 3 1
Путин Владимир 3353 1
Володин Вячеслав 97 1
Голикова Татьяна 56 1
Нилов Ярослав 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
