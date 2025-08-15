Разделы

Бизнес Кадры
|

Евгений Крюков возглавил департамент продаж компании «Электрорешения»

Электротехническая и ИТ компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, сообщает о кадровом изменении и назначении Евгения Крюкова новым директором департамента продаж. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Евгений обладает опытом в сфере коммерческого управления, управления командами различной численности и географии, а также в области стратегического развития. Он возглавлял коммерческие подразделения таких компаний, как Daccord (преемник бренда Legrand в России), «Инкаб» (производитель оптического кабеля) и . За его плечами кейсы по увеличению доли рынка, запуску новых направлений бизнеса и повышению коммерческой эффективности.

ekf1.jpg

Электрорешения
Евгений Крюков возглавил департамент продаж компании «Электрорешения»

«Я рад возглавить команду продаж в компании «Электрорешения». Убежден, что для достижения бизнес-целей необходимо, в первую очередь, сосредоточиться на профессиональном и личностном развитии команды, а также на выстраивании эффективных каналов продаж. Уверен, что вместе мы сможем не только реализовать поставленные цели, но и предложить клиентам лучшие решения на рынке», − сказал директор по продажам «Электрорешения» (бренд EKF) Евгений Крюков.

«Мы рады приветствовать Евгения в команде «Электрорешения». Его стратегическое видение и опыт помогут нам в дальнейшем укреплении позиций на рынке, а также в создании новых возможностей для роста и развития», − отметил генеральный директор «Электрорешения» (бренд EKF) Дмитрий Кучеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Российскому телекому не хватает инженеров и монтажников. Число вакансий растет, требования к кандидатам снижаются

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще