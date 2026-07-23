Индексная книга (каталог) CNews*
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Черных Андрей
СОБЫТИЯ
|23.07.2026
|ГК Softline выстраивает собственный сквозной стек ИИ-разработки и масштабирует его на всю группу компаний 1
|26.02.2007
|SMS-итоги выборов обойдутся запредельно дорого 1
|16.02.2007
|Пьяных чиновников выявит камера 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Черных Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 1
|МегаФон 10693 1
|ЛДПР 115 2
|Единая Россия - Политическая партия 321 2
|Белозерских Владимир 2 2
|Матвиенко Валентина 117 1
|Краснянский Дмитрий 2 1
|Вешняков Александр 30 1
|Лукманов Юнис 4 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 2
|Россия - РФ - Российская федерация 165556 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область 714 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.