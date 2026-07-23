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Индексная книга (каталог) CNews*
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Черных Андрей

СОБЫТИЯ


23.07.2026 ГК Softline выстраивает собственный сквозной стек ИИ-разработки и масштабирует его на всю группу компаний 1
26.02.2007 SMS-итоги выборов обойдутся запредельно дорого 1
16.02.2007 Пьяных чиновников выявит камера 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Черных Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 1
МегаФон 10693 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3578 1
ЛДПР 115 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2690 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4250 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12801 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9261 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 1
Белозерских Владимир 2 2
Матвиенко Валентина 117 1
Краснянский Дмитрий 2 1
Вешняков Александр 30 1
Лукманов Юнис 4 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 2
Россия - РФ - Российская федерация 165556 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 714 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10849 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1117 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1286 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
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