Россияне стали в три раза чаще ремонтировать ПК

В России растет спрос на ремонт компьютеров. В январе–августе 2024 г. год к году количество обращений в сервисные центры restore:care выросло в три раза, на «Авито Услуги» регулярное техническое сопровождение в сентябре запрашивают в 3,6 раза чаще, чем в январе. Техника российского производства пока еще новая и в ней не исключен брак, а иностранную стало сложнее купить, поэтому приходится ремонтировать.



Количество обращений в сервисные центры растет

В январе–августе 2024 г. по сравнению с таким же периодом 2023 г. количество обращений в сервисные центры restore:care (гаджеты Apple) выросло в три раза, а число оказанных услуг — в семь раз, приводят «Известия» данные представителя Inventive Retail Group Людмилы Семушиной.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что у них спрос на ремонт и обслуживание ПК и планшетов за восемь месяцев 2024 г. вырос на 11% год к году.

На «Авито Услуги» спрос на ремонт и обслуживание ПК в первой половине сентября вырос на 28% по отношению к январю 2024 г., а абонентское обслуживание, то есть регулярное техническое сопровождение и поддержку компьютерного парка компаний или физлиц, пользователи платформы стали запрашивать чаще в 3,6 раза, сказал представитель «Авито».

pressfoto/FreePik Россияне стали чаще отдавать ПК в ремонт

Заметный рост спроса на ремонт участники рынка отмечают второй год подряд. Например, в августе 2023 г. россияне несли технику Apple в ремонт на 33% чаще, чем в августе 2022 г. С первого января по 31 августа 2023 г. объемы сдаваемой в мастерские продукции Apple вырос на 25% год к году.

Что ломается в ПК

«Больше всего вырос спрос на услуги по компонентному ремонту, то есть замене мелких деталей, аккумулятора, чистке после попадания влаги», — отметила Семушина.

Устранению последствий попадания влаги в компьютер пользуется популярностью и на «Авито». Количество таких запросов, как сказали представители площадки, выросло в сентябре 2024 г. в 2,1 раза. Запросов на восстановление утраченных файлов стало больше в 3,8 раз, на оптимизацию и увеличение скорости работы ПК — в 3,2 раза. В 3,3 раза выросло количество обращений по поводу удаления вирусов и установки антивирусных программ.

В «М.Видео-Эльдорадо» рост спроса на услугу по установке антивирусного ПО в деньгах составил 50%.

По данным «Авито Услуги», предоставленным CNews в сентябре 2024 г., россияне тратят в среднем 4,9 тыс. рублей за услуги по ремонту и установке техники.

Причины роста спроса на ремонт

Рост спроса на ремонт подтвердил директор «Fplus Сервис» (входит в ИT-холдинг Fplus) Андрей Еремин. Одну из причин он видит в увеличении объемов производства и продаж отечественной мобильной техники, так как в любых новых продуктах не исключен производственный брак, и потому клиенты обращаются в сервисные центры в рамках гарантийного периода. Те же, кто использует технику ушедших из России западных вендоров, стараются продлить ее работоспособность. Это касается и корпоративных, и розничных покупателей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин еще отметил, что в России с 2022 г. активизировались продажи б/у устройств, качество которых неидеально — зачастую они могут нуждаться в ремонте и апгрейде. Также участились продажи китайских компьютеров ноунейм-брендов, качество, надежность и срок бесперебойной эксплуатации которых в ряде случаев оставляет желать лучшего, добавил эксперт.

В июле 2024 г. CNews писал, что российские пользователи стали намного чаще отдавать предпочтение кустарной сборке настольных ПК вместо покупки уже готовых решений, в том числе и от известных производителей. По результатам 2023 г. в «Авито», к примеру, констатировали их рост на 66% год к году. Их средняя цена была около 40 тыс. руб. Самосборные компьютеры составили 20% от всех проданных «машин» в 2023 г. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 11%.