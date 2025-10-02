В России начали экономить на смартфонах. Продажи обвалились на четверть

Продажи смартфонов в России в III квартале рекордно упали. Россияне решили не тратиться на гаджеты. Те, кто все-таки обновляет телефон, покупает более дешевую модель.



Рекордное падение рынка смартфонов

В III квартале 2025 г. в России продажи смартфонов упали на 20% в штуках и на четверть в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., пишут «Известия», ссылаясь на информацию крупнейших продавцов электроники.

В июле — сентябре было продано 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд руб., то есть на 19% в штуках и на 23% в деньгах меньше, чем за тот же период годом ранее, по данным МТС.

Падение порядка 20%–25% по сравнению с прошлым годом коснулось всех сегментов и категорий, за исключением новинок, которые только заходят на рынок, отметил исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

Едва ли не рекордным падением российского рынка смартфонов назвал ситуацию ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Хуже показатели были только во II квартале 2022 г. в связи с уходом из страны ведущих мировых вендоров и экономической турбулентности.

Экономия на гаджетах

Представители отрасли заметили не только падение продаж, но и тренд на экономию при покупке. Средний чек на смартфон, по данным МТС, например, составил 22,5 тыс. руб., а годом ранее был 23,6 тыс. руб.

Дорогие аппараты уступают место сверхдешевым, считает один из участников рынка. В «МегаФоне» сказали, что в низком ценовом сегменте (до 10 тыс. руб.) замедление спроса существенно ниже, чем на рынке смартфонов в целом.

Обычно III квартал — это сезон новинок и высокого спроса на них. В этом году он не задался, по мнению Муртазина. Спрос ушел из высокого сегмента в низкий. Тот, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. руб., сейчас покупают новые гаджеты за 50 тыс., сказал эксперт.

Падение рынка, правда, не замели некоторые онлайн-площадки. На «Авито», продажи новых смартфонов в III квартале 2025 г. выросли на 13% год к году, как сказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» площадки Павел Комаров. О высокой динамике продаж мобильных телефонов на Wildberries заявил руководитель направления «Смартфоны» Wildberries & Russ Давид Давидян.

Хотя, как писал CNews в сентябре 2025 г., даже в августе, накануне старта нового учебного года, маркетплейсы фиксировали обвал продаж новых планшетных компьютеров и смартфонов. Суммарно падение составило 26% год к году в натуральном выражении и 29% в денежном. В сумме на Ozon, «Яндекс маркете» и Wildberries по итогам августа 2025 г. было приобретено около 445,7 тыс. новых смартфонов и почти 81,2 тыс. планшетов на 11,7 и 1,2 млрд руб. соответственно. Всего год назад эти показатели были на уровне 633,6 тыс. смартфонов и 101 тыс. планшетов на 15,8 и 1,7 млрд руб.

Копить, а не тратить

Падение продаж один из собеседников издания объяснил высокой ключевой ставкой, которая подталкивает население сберегать, а не тратить, и избытком телефонов 2023–2024 гг., вполне конкурентных и закрывающих большую часть потребностей пользователей.

«Динамика связана с охлаждением потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и сокращения объемов банковского кредитования, а также со смещением среднего чека в сторону более доступных моделей»”, — согласны в «М.Видео-Эльдорадо».

До конца года diHouse, по словам Тарасова, дает сдержанно пессимистичный прогноз, не видя пока причин для компенсации падения.

«За последние два года все покупатели, кто хотел и мог, приобрели дорогие и не очень смартфоны. Теперь у них нет ни денег, ни потребности в покупке высокобюджетных аппаратов», — рассуждает Муртазин.