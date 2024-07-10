Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на умные часы Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Watch Ultra

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте предзаказа на новые Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra с 10 июля в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

10 июля во флагманском магазине «М.Видео» в ТЦ «Метрополис» прошла презентация новых моделей Samsung с участием Ддиректора по анпакингу «М.Видео-Эльдорадо» Wylsacom, ведущего аналитика Mobile Research Group и главного редактора Mobile Review Эльдара Муртазина и ведущего-импровизатора Арсения Попова.

Новые модели носимых устройств отражают фундаментальный подход Samsung к внедрению Galaxy AI направленный на поддержку самочувствия пользователей. Они предоставляют индивидуальные данные и рекомендации, которые помогают лучше понять себя через всесторонний подход к мониторингу здоровья. В этом вопросе ключевую роль играет способность получать точную детализированную информацию о физическом состоянии по широкому спектру параметров. Реализовать эту концепцию помогает огромный опыт, накопленный Samsung в области создания инновационных датчиков и воплощенный в моделях Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch7 предлагает возможности индивидуальных тренировок и интеллектуального мониторинга самочувствия. Galaxy Watch Ultra — новейшее пополнение в линейке Galaxy Watch, которое задает новые стандарты и среди носимых устройств Samsung на сегодняшний день обладает наиболее широким функционалом.

С помощью Galaxy Watch7 пользователи получат комплексную оценку состояния здоровья. Устройство предоставляет больше вариантов для наблюдения за своим организмом и каждый день вдохновляет на здоровый образ жизни. Устройство точно отслеживает параметры более 100 тренировок и формирует программы комбинируя различные упражнения с помощью функции сценарий тренировки. Режим гонка делает контроль пробежек и велопоездок эффективнее: сравнивает динамику текущих и прошлых результатов в реальном времени. Функция анализ состава тела дает полное представление о процентном составе тканей организма.

Помимо усовершенствованного ИИ-алгоритма для анализа сна Galaxy Watch7 также поддерживает функцию мониторинг апноэ сна предлагая профилактический инструмент для выявления потенциальных признаков остановки дыхательных движений во сне. В режиме реального времени устройство может снимать показания и выдавать оповещения об аномально высокой или низкой частоте сердечных сокращений с помощью функции мониторинг сердечного ритма; выявлять нерегулярность сердечного ритма, указывающего на возможную фибрилляцию предсердий (ФП) с помощью уведомлений о нерегулярном сердечном ритме; а также давать более глубокое представление о состоянии сердца с помощью электрокардиограммы и мониторинга артериального давления.

Такой углубленный анализ состояния здоровья на основе индивидуальных показателей достигается благодаря инновационным техническим решениям Samsung. Усовершенствованный датчик обеспечивает повышенную точность измерения и позволяет лучше понять общее состояние организма с помощью различных показателей. Впервые Galaxy Watch7 может отслеживать конечные продукты гликирования (AGEs) и контролировать их состояние прямо на экране устройства с помощью индекса AGEs. Индекс сильно зависит от режима питания и образа жизни; он отражает общий процесс биологических изменений в организме и служит показателем метаболизма.

За быстродействие Galaxy Watch7 отвечает самый мощный микрочип в линейке Galaxy Watch — впервые в этой серии представлен процессор, выполненный по 3-нм технологическому процессу. Благодаря этому Galaxy Watch7 обеспечивает более плавную работу ведь процессор стал в три раза быстрее при этом энергопотребление снизилось на 30%. Кроме того, Galaxy Watch7 — первая модель серии Galaxy Watch с двухчастотным GPS-модулем, который может точнее отслеживать местоположение даже в плотной городской застройке.

Galaxy Watch7 унаследовал классический округлый дизайн Samsung и позволяет создавать персональный стиль с помощью циферблатов различного дизайна, а также новых ремешков, в том числе с волнистой текстурой и яркой прострочкой. Кроме того, Galaxy Watch7 обеспечивает более интуитивное и плавное взаимодействие между различными устройствами Galaxy. Galaxy Watch7 предлагает ответы на сообщения с помощью Galaxy AI который анализирует предыдущие сообщения. Эта функция называется смарт-ответы. Устройством Galaxy Watch и подключенным смартфоном Galaxy можно управлять одной рукой с помощью жеста «щипок».

Модель Galaxy Watch7 будет доступна в двух размерах: 40 мм и 44 мм. Galaxy Watch7 (40 мм) доступна в белом золоте и зеленом цветах, а Galaxy Watch7 (44 мм) — в цветах зеленый и серебро.

Galaxy Watch Ultra — новейший и самый мощный представитель линейки Galaxy Watch, вобравший в себя все достижения и широкий функционал этой серии. Galaxy Watch Ultra становится новым средством для контроля за спортивными результатами и мониторинга показателей здоровья. Его новый эффектный дизайн перекликается с традиционной скругленной стилистикой устройств Galaxy Watch одновременно повышая защищенность и улучшая визуальное восприятие, а новая система крепления обеспечивает удобную посадку.

Galaxy Watch Ultra — устройство премиального уровня созданное для высоких достижений: исключительная прочность обеспечивается за счет применения рамки созданной из чистого титана и способности выдерживать нахождение под водой с давлением до 10ATM. Кроме того Galaxy Watch Ultra работает в более широком диапазоне высот: от 500 метров ниже уровня моря до девяти тыс. метров над уровнем моря, что помогает отслеживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипеде в экстремальных условиях.

Режим мультиспорт в Watch Ultra станет незаменимым помощником в мониторинге результатов на каждом отрезке триатлонной гонки: от плавания до езды на велосипеде и бега. Кроме того, устройство отслеживает функциональную пороговую мощность (FTP) для езды на велосипеде и точно измеряет максимальную мощность всего за 10 минут тренировочной активности, что дает возможность каждому пользователю раскрыть свой спортивный потенциал на основе индивидуальных рекомендаций. Galaxy Watch Ultra также предлагает настраиваемую функцию персональные зоны пульса из-за чего можно тренироваться с оптимальным уровнем интенсивности в зависимости от физических возможностей.

Благодаря недавно добавленной кнопке быстрого действия для быстрого запуска нужной функции можно мгновенно начинать тренировки и контролировать текущие параметры, а также настраивать другие функции в соответствии с личными предпочтениями. Специальная функция определения падения автоматически распознает падение и вызывает помощь. После тренировки можно сразу проверять статистику, дисплей автоматически переключается в ночной режим для комфорта глаз в темноте. Кроме того, благодаря максимальной яркости 3000 нит Galaxy Watch Ultra обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Модель Galaxy Watch Ultra может похвастаться самым продолжительным временем автономной работы во всей линейке Galaxy Watch: до 100 часов в режиме экономии энергии и 48 ч в режиме энергосбережения во время тренировок.

Galaxy Watch Ultra будет доступна в размере 47 мм в цветах серый титан белый титан и черный титан.

Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra — первые носимые устройства Android, работающие на базе Wear OS 5 — самой мощной на данный момент версии Wear OS. Операционная система дает повышенную производительность и энергоэффективность, более плавное взаимодействие с устройствами и продлевает использование Galaxy Watch. Кроме того, для пользователей Galaxy Watch открывается доступ ко множеству популярных приложений включая сервисы Galaxy приложения Google и другие.

Цена Galaxy Watch7 в размере 40 мм в каналах продажах «М.Видео-Эльдорадо» составит 29,9 тыс. руб. Цена Galaxy Watch7 в размере 44 мм в каналах продажах «М.Видео-Эльдорадо» составит 32,5 тыс. руб. Цена Galaxy Watch Ultra – 59,9 тыс. руб.

Все новинки доступны для предзаказа, начиная с 10 июля, в продажу новые модели поступят 24 июля.