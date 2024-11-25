Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник

Продавцы электроники расширяют программы trade-in. Теперь россияне могут обменять с доплатой не только смартфон на смартфон, но и смартфон на холодильник или телевизор. Прошлый взлет услуги trade-in в России совпал со взлетом цен на технику в 2022 г.



Кросс-категорийный trade-in

Ритейлеры в России запускают кросс-категорийный формат trade-in. Они начали предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику. О запуске такой услуги CNews сообщили, например, представители «М.Видео-Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к trade-in расширен до 3,5 тыс. наименований.

По обновленной программе можно сдать смартфоны десятков различных брендов, и приобрести любую технику, например холодильник или телевизор, говорится в сообщении.

«Авито» в октябре 2024 г. уже запустил тестирование такой программы для смартфонов, как сообщил «Известиям» руководитель направления «Электроника и бытовая техника» Павел Комаров. Сеть «Связь.ON» планирует запуск такого кросс-категорийного обмена в 2025 г., выяснило издание.

До сих пор trade-in был доступен россиянам только внутри категории, то есть поменять с доплатой можно было только старый смартфон на новый.

Ожидание очередного роста цен

Стремительный взлет услуги trade-in в России в сегменте смартфонов и другой мобильной электроники произошел с началом спецоперации на Украине и вызванных ею санкций, уходом из страны крупных брендов электроники, падением курса рубля и ростом цен на все категории товаров, включая технику, как писал CNews в апреле 2022 г.

Ожидается, что к концу 2024 г. электроника в очередной раз подорожает на 10-15%. В 2025 г. Россию ожидает новый подъем цен — первые партии продукции по повышенным ценам уже закуплены дистрибьюторами.

В этом году россияне уже отказались от регулярной замены смартфона. Такого сценария обновления смартфона в нынешнее время по данным исследования Rambler&Co, придерживаются 48% россиян, то есть почти половина населения страны.

Кросс-брендовый trade-in интересен рациональному покупателю, поскольку для него это снижение стоимости, сказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сейчас растет средняя цена смартфона, люди хотят сэкономить, но при этом не покупать бывшие в употреблении гаджеты, отметил эксперт.

Какие смартфоны сдают в trade-in

Лидером среди смартфонов, сдаваемых в trade-in второй год подряд является Samsung, сказали представители «Мегафона», по данным которого, за 10 месяцев 2024 г. на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок.

В тройку лидеров вошли также Xiaomi с долей в 22% и iPhone (18%). При этом доля Apple за аналогичный период прошлого года составляла всего 11%, утверждают в сотовом операторе.

Правда, в МТС считают, что на другие виды техники смартфоны не будут обмениваться так активно. «Это не будет пользоваться спросом у российских потребителей, так как покупателям в рамках программы trade-in интересны в первую очередь смартфоны. Кроме того, подобный формат экономически нецелесообразен», — полагают представители оператора.