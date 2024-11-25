Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Розница Техника
|

Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник

Продавцы электроники расширяют программы trade-in. Теперь россияне могут обменять с доплатой не только смартфон на смартфон, но и смартфон на холодильник или телевизор. Прошлый взлет услуги trade-in в России совпал со взлетом цен на технику в 2022 г.

Кросс-категорийный trade-in

Ритейлеры в России запускают кросс-категорийный формат trade-in. Они начали предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику. О запуске такой услуги CNews сообщили, например, представители «М.Видео-Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к trade-in расширен до 3,5 тыс. наименований.

По обновленной программе можно сдать смартфоны десятков различных брендов, и приобрести любую технику, например холодильник или телевизор, говорится в сообщении.

«Авито» в октябре 2024 г. уже запустил тестирование такой программы для смартфонов, как сообщил «Известиям» руководитель направления «Электроника и бытовая техника» Павел Комаров. Сеть «Связь.ON» планирует запуск такого кросс-категорийного обмена в 2025 г., выяснило издание.

iph6_700.jpg
Martin Sanchez / Unsplash
Смартфон теперь по программе trade-in можно поменять на холодильник или телевизор

До сих пор trade-in был доступен россиянам только внутри категории, то есть поменять с доплатой можно было только старый смартфон на новый.

Ожидание очередного роста цен

Стремительный взлет услуги trade-in в России в сегменте смартфонов и другой мобильной электроники произошел с началом спецоперации на Украине и вызванных ею санкций, уходом из страны крупных брендов электроники, падением курса рубля и ростом цен на все категории товаров, включая технику, как писал CNews в апреле 2022 г.

Ожидается, что к концу 2024 г. электроника в очередной раз подорожает на 10-15%. В 2025 г. Россию ожидает новый подъем цен — первые партии продукции по повышенным ценам уже закуплены дистрибьюторами.

В этом году россияне уже отказались от регулярной замены смартфона. Такого сценария обновления смартфона в нынешнее время по данным исследования Rambler&Co, придерживаются 48% россиян, то есть почти половина населения страны.

Кросс-брендовый trade-in интересен рациональному покупателю, поскольку для него это снижение стоимости, сказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сейчас растет средняя цена смартфона, люди хотят сэкономить, но при этом не покупать бывшие в употреблении гаджеты, отметил эксперт.

Какие смартфоны сдают в trade-in

Лидером среди смартфонов, сдаваемых в trade-in второй год подряд является Samsung, сказали представители «Мегафона», по данным которого, за 10 месяцев 2024 г. на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок.

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении
безопасность

В тройку лидеров вошли также Xiaomi с долей в 22% и iPhone (18%). При этом доля Apple за аналогичный период прошлого года составляла всего 11%, утверждают в сотовом операторе.

Правда, в МТС считают, что на другие виды техники смартфоны не будут обмениваться так активно. «Это не будет пользоваться спросом у российских потребителей, так как покупателям в рамках программы trade-in интересны в первую очередь смартфоны. Кроме того, подобный формат экономически нецелесообразен», — полагают представители оператора.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов

Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве

В России импортозаместили один из ключевых элементов вычислительной техники

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Магазины в районах без связи останутся без цифровых рублей

Конференции

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще