Пока экран не треснет. Россияне перестали покупать новые смартфоны и годами пользуются тем, что есть

Около половины россиян перестали менять смартфон на регулярной основе и пользуются одной и той же моделью годами – до тех пор, пока она не сломается. Ежегодная смена мобильника – это ритуал для исчезающе малого процента населения страны – в большинстве своем россияне не готовы вносить траты на новый мобильник в бюджет на каждый год.

Старое лучше нового

Россияне полностью отказались от регулярной замены смартфона, пишет Forbes. Отныне они покупают новый мобильник исключительно тогда, когда старым уже невозможно пользоваться, то есть только когда он перестает работать и выполнять свои функции.

Такого сценария обновления смартфона в нынешнее время придерживаются 48% россиян, то есть почти половина населения страны, приводит Forbes результаты исследования Rambler&Co. Фактически, это означает, что в некоторых случаях срок пользования одним смартфоном может значительно превышать пять лет.

В целом, в современных обстоятельствах почти все россияне перестали покупать новые смартфоны на регулярной основе, и все попытки производителей вынудить их ежегодно менять смартфоны, в том числе и путем выпуска новых моделей именно с такой периодичностью, оказываются тщетными. Для примера, лишь 2% россиян охотно меняют смартфон каждый год, а у 6% срок пользования смартфоном составляет два года.

Как было раньше

Срок владения смартфоном в России явно увеличивается. Для сравнения, в апреле 2023 г. Forbes писал, что средний срок жизни мобильных устройств в стране достиг трех лет.

В 2016-2017 гг. россияне покупали себе новый смартфон в среднем каждые два года, с 2019 по 2021 гг. – каждые три с половиной года. «Начиная с 2022 г. срок жизни устройства может достигать четырех лет и более», – расказывал Forbes менеджер направления «Телеком» компании diHouse Артур Пак.

Опрошенные изданием эксперты назвали несколько причин увеличения времени пользования смартфоном в России. Это уход крупных брендов с рынка, отсутствие настоящих инноваций в новых моделях, стоящих того, чтобы потратить деньги, а также стремление россиян экономить деньги в сложившихся условиях жизни.

Оставь, пригодится

Оставшиеся 44% россиян хоть и не ждут, пока их нынешний смартфон окончательно выйдет из строя, но в то же время и не особо торопятся в магазин за только что вышедшей новой моделью. Свои мобильники они меняют тоже нечасто – раз в три-пять лет.

Таким образом, 92% населения страны к моменту выпуска материала не были готовы каждые год-два покупать новый смартфон. Опрос Rambler&Co проходил в конце октября 2024 г. – в нем приняли участие более 120,5 тыс. россиян.

Что примечательно, далеко не все россияне, приобретая в пользование новый смартфон, тут же избавляются от старого путем продажи или дарения. Подавляющее большинство участников опроса ответили, что оставляют его себе «на всякий случай».

Таковых набралось 63%. Лишь 9% респондентов продают свои предыдущие гаджеты, а 22% отдают их родственникам ил друзьям. Опрос показал также, что программы trade-in, которые активно продвигают крупны российские ритейлеры и операторы связи, совершенно неинтересны россиянам. Лишь 3% населения страны готовы воспользоваться ими и обменять свой старый смартфон на новый с доплатой. В эту же долю входят и те, кто сдает свои старые гаджеты на переработку.

Причины для замены смартфонах

Участники опроса привели основные критерии, по которым они определяют, что их телефон устарел. Для подавляющего большинства россиян (51%) главной причиной оказалось замедление работы мобильника.

30% упомянули неспособность смартфона «эффективно решать рабочие задачи», пишет Forbes. На третьем месте по популярности с долей 16% – плохая работа наиболее часто используемых приложений.

Опрос также показал, насколько современные производители, представляя свой очередной смартфон, промахиваются мимо российской аудитории. Презентация любого нового iPhone, Xiaomi или Samsung строится вокруг возможностей фотокамер, однако неудовлетворенность качеством снимков, которые делает нынешний смартфон, толкает к покупке нового лишь 3% россиян.

Согласно опросу, склонить россиян к покупке нового телефона способна выгодная цена или акция – на это указали 40% респондентов. 11% совершат покупку просто потому, что хотят разнообразия. Понравившийся дизайн заставит открыть кошелек или достать банковскую карту лишь 2% россиян.

Смартфоны ломаются часто?

Несмотря на то, что почти половина россиян покупают новый смартфон лишь после окончательной поломки старого, продажи умных мобильников в России растут. Более того, жители страны явно не готовы приобретать дешевый смартфон на замену старому.

Как сообщили CNews представители МТС, за январь-сентябрь 2024 г. продажи смартфонов в целом по России выросли 13% год к году. За этот период россияне приобрели в сумме 21,7 млн устройств, потратив на них около 522 млрд руб.

Cамый большой рост продаж в натуральном выражении зафиксирован в ценовом сегменте от 80 до 100 тыс. руб. Здесь количество реализованных смартфонов за год почти удвоилось – рост составил 97%.

Смартфоны по цене 50-60 тыс. руб. и до 10 тыс. руб. роста продаж не продемонстрировали. В то же время совсем дешевые мобильники стали намного меньше интересовать россиян – спрос на них обвалился на 17%.

Чаще всего на приобретаемых россиянами смартфонах стоит логотип компании Xiaomi – она третий год в лидерах, и ее рыночная доля в натуральном выражении составляет 24%. Apple лидирует в денежном выражении, занимая 33%, но тайны тут нет – iPhone стоят существенно дороже подавляющего большинства смартфонов под управлением Android.

«За первые девять месяцев 2024 г. продажи смартфонов на Wildberries выросли на 31% по сумме продаж, – сообщили CNews представители Wildberries. – Перед Новым годом ожидаем спрос на iPhone разных моделей. Традиционно к праздникам доля «яблочных» смартфонов достигает почти половины от общего объема продаж по сумме. Ожидаем, что и в этом году (в 2024 г. – прим. CNews) ситуация повторится, хотя в спрос на новые айфоны чуть ниже, чем на линейку iPhone 15».