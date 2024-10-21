Время бежать в магазин. Россия на пороге резкого подорожания электроники. Скоро ноутбук будет трудно купить без кредита

К Новому году в стране стремительно вырастет в цене техника, в основном электроника. Многие позиции станут менее доступными на 10-15%. В первую очередь коснется ноутбуков, так что ждать новогодних акций не стоит – скидки, вероятнее всего, будут уже от новых, более высоких цен.

Не в кредит, так на всю зарплату

Россиян к Новому году ожидает неприятный сюрприз. Желающие приобрести технику будут очень удивлены внезапно переписанным ценам.

Притом меняться расценки будут в большую сторону – отрицательного роста не будет. Как пишут «Известия», электроника, в том числе и ноутбуки, уже к концу 2024 г. подорожают на 10-15%. Фактически это означает, что на покупку устройства вскорости придется выделить значительно большую сумму, нежели сейчас.

По информации издания, повышения цен не избежать, поскольку «первые партии продукции по повышенным ценам уже закуплены» российскими дистрибьюторами. Эти устройства отправятся на полки российских магазинов к началу предновогодних продаж.

Чего и следовало ожидать

Какой-то неожиданной причины у предновогоднего роста цен на электронику на этот раз нет – все то же самое, к чему россияне привыкли за последние два с половиной года. В первую очередь, как утверждает источник «Известий» в неназванном импортере техники, это слабость рубля по отношению к другим валютам, в которых российские дистрибьюторы расплачиваются с зарубежными поставщиками.

Asus Хороший производительный ноутбук скоро может стать роскошью для подавляющего большинства россиян

Вторая причина, из-за которой граждане России, которых с 2025 г. и без того ждет повышение НДФЛ, будут вынуждены платить за электронику еще больше – это усложненная логистика. Она вызвана тем, что Россия окружена санкциями, и эти же санкции вызывают третью причину удорожания – иностранные банки отказываются от проведения платежей из России, что вынуждает дистрибьюторов искать новые схемы передачи денег поставщикам из-за рубежа.

Также собеседник издания назвал еще одну причину роста цен на электронику в России. Она – единственная, которая не связана с ситуацией, в которой находится страна, и это общемировой рост цен на комплектующие.

«Мы предполагаем, что цены будут увеличиваться абсолютно на всё. От телефонов и ноутбуков до бытовой техники», – сказал изданию коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. По его мнению, цены вырастут до 15%.

Аналогичные прогнозы озвучили изданию руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина и представители «Марвел-Дистрибуции». «Говорить о дальнейших перспективах пока рано, но мы не видим предпосылок для того, чтобы ноутбуки дешевели. Тем, кто задумывается о покупке этой техники, не стоит откладывать решение на потом, поскольку партии по новым ценам придут в розницу во второй половине ноября (2024 г. – прим. CNews), – сказали «Известиям» в «Марвел-Дистрибуции».

Есть и другие причины

Большинство опрошенных изданием экспертов сходятся на том, что предновогодний рост цен на электронику – следствие сложной логистики, слабого рубля и отказа иностранных банков обслуживать российские компании и их платежи. Но в «Мегафоне» также напоминают, что на то, что россияне видят на ценниках, влияет еще одна переменная, которая в последние два года тоже только и делает, что растет.

Речь о ключевой ставке Центробанка, от которой напрямую зависят ставки не только по ипотеке, которые уже давно перевалили за баснословные 20%, но и по кредитам для бизнеса. Ритейлеры и дистрибьюторы нередко закупают технику в кредит, и повышенная ставка означает для них рост расходов, которые они переложат на потребителей, потому что никто не хочет работать в убыток.

«Однако в каждой группе товаров ситуация отличается. Стоимость смартфонов из новых партий при закупке действительно увеличилась на 5-15%. В случае с ноутбуками производители зачастую маскируют повышение цен, выводя из ассортимента старые модели и вводя новые, с небольшими изменениями в характеристиках. Этот процесс усилился в первой половине этого года (2024 г. – прим. CNews)», – сказали CNews представители «Мегафона».

Дальше будет хуже

Судя по всему, нет никаких причин для того, чтобы по окончании новогодних праздников и праздничного же сезона продаж цены на электронику поползут вниз. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены в прямо противоположном исходе.

По их мнению, цены растут уже сейчас, и смена даты в графе «год» никак не повлияет на этот процесс. Они открыто полагают, что электроника будет становиться все менее доступной россиянам и в 2025 г., но в то же время считают, что эффект удорожания может быть частично нивелирован «разного рода распродажами, в первую очередь на онлайн-площадках».