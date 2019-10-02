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«Росэлектроника» начала производство зарядных терминалов для нагрудных видеорегистраторов силовиков

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал производство терминалов для зарядки нагрудных видеорегистраторов, применяющихся в силовых структурах и специальных ведомствах. При подключении устройств видео- и аудиофиксации аппаратура считывает собранную на них информацию, архивирует и хранит в течение 30 суток для последующего скачивания. Контроль доступа к информации осуществляется по отпечатку пальца.

Терминал оборудуется четырьмя жесткими дисками общей емкостью до 16 ТБ и имеет USB-интерфейс для скачивания, просмотра и редактирования файлов. Аппаратура обеспечивает одновременное подключение и зарядку 30 видеорегистраторов различных моделей и 30 аккумуляторов к ним.

Нагрудные устройства видеофиксации применяются военнослужащими Вооруженных сил России, Росгвардии, сотрудниками МВД, вневедомственной охраны, ФСИН, МЧС, а также служб инкассации и частных охранных предприятий для фиксации окружающей обстановки. Терминалы для зарядки видеорегистраторов разработаны и производятся пензенским НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику»).

«Изделие проходит полный цикл производства на нашем предприятии и изготавливается полностью из отечественных комплектующих. Разработка и изготовление терминалов осуществляется в рамках решения задач импортозамещения и диверcификации производства. Проведенный анализ российского рынка показал наличие высокого спроса на подобные устройства в связи с широким применением средств видеофиксации, а также отсутствия отечественных аналогов», – сказал генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

Проект реализуется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между «НПП «Рубин» и центром коллективного пользования технопарка «Сколково» «Ромет».

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