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«Ростех» запустил испытательный комплекс, оценивающий защиту от «прослушки»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» ввел в эксплуатацию полубезэховую экранированную камеру. Она позволяет тестировать аппаратуру на эффективность защиты от утечки речевой и акустической информации. Комплекс может использоваться для испытаний изделий военного и специального назначения, а также авиационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Полубезэховые экранированные камеры представляют собой помещения, в которых стены и потолок покрыты радиопоглощающим материалом. Таким образом, имитируется открытая измерительная площадка, где стены и потолок не отражают радиосигналы, а пол отражает их полностью.

Камера была смонтирована на НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику») и стала первым подобным комплексом в Пензенской области, соответствующим требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

«Предприятия госкорпорации изготавливают продукцию в том числе в интересах военного ведомства и различных спецзаказчиков. Такая аппаратура должна быть максимально защищена от утечек информации. Введение в эксплуатацию новой полубезэховой камеры позволит усилить и ускорить работу предприятия над защищенностью изделий», – сказали представители радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех».

Рабочий диапазон частот в камере составляет от 0,009 МГц до 40000 МГц. Комплекс позволяет выполнять оценку эффективности защиты информации от утечки, а также измерение индустриальных помех.

«Испытания в полубезэховых камерах необходимы при обязательной сертификации продукции, а также при производстве оборудования по контрактам для государственных нужд. Создание в НПП “Рубин” новой экранированной камеры позволит на нашей базе проверять в части защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам собственную продукцию, а также оказывать аналогичные услуги сторонним организациям», – отметил генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

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НПП «Рубин» является российским научно-производственным предприятием, специализирующимся на создании автоматизированных систем и комплексов управления в интересах Министерства обороны России, Министерства внутренних дел России и других силовых ведомств.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ).

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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