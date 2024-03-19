«БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

В 2023 г. «БФТ-Холдинг» перевел услуги службы занятости города Москвы в электронный формат. Столица подключила к платформе более тысячи сотрудников и стала самым крупным из регионов, которые перешли на обслуживание населения в электронном виде. Этот переход завершил очередной этап модернизации сервисов электронных госуслуг на базе Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

ЕЦП «Работа в России» — это единая федеральная информационная платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Сегодня она является основной площадкой для взаимодействия госорганов с соискателями и работодателями. Платформа постоянно модернизируется и развивается. Этому способствует обратная связь от пользователей и введение новых нормативных правовых актов. Очередная цель её обновления – обеспечить полный переход к госуслугам в сфере труда и занятости в электронной форме, а также повысить эффективность работы органов службы занятости населения (СЗН).

Москва стала самым крупным по численности населения регионом, который завершил переход на ЕЦП в 2023 году. Для эффективного перевода пользователей были созданы рабочая группа и отдельная команда поддержки, утвержден план-график, проведена большая совместная работа по тестированию системы, подготовке и обучению пользователей: проведено два этапа тестовой эксплуатации ЕЦП «Работа в России»; сформировано более 200 предложений по доработке; проведена серия вебинаров для специалистов и наставников по обучению работе на ЕЦП «Работа в России»; доработаны и актуализированы обучающие материалы по работе на ЕЦП «Работа в России».

После завершения тестовой эксплуатации и анализа предложений Рострудом было согласовано, реализовано и вынесено в промышленное окружение ЕЦП «Работа в России» более 100 доработок.

В рамках проекта по модернизации платформы при участии московской службы занятости БФТ-Холдинг внедрил в «Работу в России» новые цифровые сервисы, которые были масштабированы на другие регионы.

Основные результаты проекта

Для предоставления в электронном виде внедрены 14 услуг, создана возможность интеграции с региональными порталами госуслуг (РПГУ). Это позволяет получить заявление, поданное на РПГУ, и передать на портал информацию об изменении статусов заявления и результатов оказания госуслуг.

Появилась опция «Начисления выплат безработным и гражданам, ищущим работу, и механизма обеспечения перечисления выплат безработным гражданам». Она позволит формировать карточки, операции и реестры по выплатам, а также обеспечить информационный обмен с банками, Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов России и др. Сотрудникам СЗН это позволит проводить удержания по исполнительным документам, перерасчеты начисленных сумм и взимать задолженность перед центрами занятости населения.

Создано «Электронное личное дело», в котором хранятся все данные о гражданине, полученные при предоставлении государственных услуг в области занятости.

Внедрен новый сервис подбора резюме и вакансий на основе искусственного интеллекта.

Разработана система подачи заявок и выдачи заявителям различных видов справок. Соискатель может получить их лично, обратившись в орган занятости, а также онлайн через свой личный кабинет на портале «Работа России».

Оптимизирован интерфейс платформы в рамках услуг по поиску работы и подбору работников. Например, добавлены онлайн-тесты, которые помогут лучше определить склонности человека, чтобы он мог выбрать наиболее интересную вакансию.

Внедрен механизм, который дает возможность вносить в систему изменения. Это позволит устранить нарушения, допущенные сотрудниками СЗН в процессе оказания услуг.

ЕЦП дает гражданам возможность подать заявление в электронном виде, получать уведомления о ходе оказания услуг и удаленно взаимодействовать с СЗН. Сократилось количество документов, которые граждане обычно представляют в бумажном виде: теперь все необходимые данные проверяются онлайн при помощи Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Один из главных результатов проекта – значительное развитие и модернизация платформы «Работа в России». Разработанная при участии московской службы занятости новая функциональность стала доступна всем регионам, подключенным к ЕЦП. Теперь данные, необходимые для успешного трудоустройства граждан, автоматически передаются сотрудникам службы занятости посредством СМЭВ. Каждый человек имеет возможность отследить прогресс по своему заявлению в режиме онлайн, а также оценить сроки, полноту и качество предоставления государственных услуг. Благодаря применению технологий искусственного интеллекта (AI) теперь возможен мгновенный подбор наиболее подходящих вакансий из базы данных по всей России. Кроме того, единая процессная модель в сочетании с верификацией данных в СМЭВ позволит предотвратить незаконное получение пособий по безработице», – сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».

«По итогам проекта все флагманские центры и отделы трудоустройства региона успешно перешли на оказание госуслуг на базе ЕЦП. Московские работодатели смогут быстрее закрывать вакансии, а жители города – находить подходящую работу», – сказал Андрей Тарасов, директор службы занятости населения Москвы.

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«БФТ-Холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов, среди которых создание Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) и обеспечение эксплуатации текущих информационных систем СФР, развитие Единой цифровой платформы «Работа России» и запуск «Службы занятости населения 2.0» Роструда, разработка Единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных Росреестра, проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России.