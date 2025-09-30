Разделы

Портфель diHouse пополнился брендом realme

Компания diHouse расширяет портфель брендов в сегменте потребительской электроники и объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с известным производителем мобильных устройств realme.

В рамках контракта на первом этапе сотрудничества diHouse сосредоточится на дистрибуции и продвижении смартфонов realme в регионах России с последующим добавлением в портфолио TWS-наушников и других категорий гаджетов бренда.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Бренд realme, основанный в 2018 г., специализируется на выпуске смартфонов, носимых электронных устройств и другой техники. По итогам 2022 г. бренд вошел в топ-3 по продажам в России и на данный момент занимает вторую позицию на российском рынке с долей 14%. Несколько смартфонов бренда входят в топ-10 самых продаваемых моделей.

Андрей Тарасов, исполнительный директор компании diHouse, сказал: «Для diHouse пополнение портфеля – важный шаг: realme – технологичный продукт с высоким спросом в регионах. Благодаря популярному бренду партнеры получат конкурентные условия и расширят клиентскую базу».

