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Пырьев Максим

СОБЫТИЯ


30.10.2026 «СКБ Контур» и КФУ договорились о сотрудничестве при модернизации цифровой инфраструктуры 1
10.09.2024 СКБ «Контур» и «ТрансТехСервис» стали стратегическими партнерами 1
21.09.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с крупным российским производителем бытовой химии 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Пырьев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1378 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 298 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии - ИТ-кластер Ростелекома 141 1
Ростелеком 11093 1
Нэфис Косметикс - Nefis Cosmetics 4 1
ТрансТехСервис УК 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2637 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3434 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8461 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4773 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2490 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6499 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7958 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5382 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 132 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 707 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 1
DevOps - Development и Operations 1289 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14187 1
Apache Camel 74 1
Тарасов Андрей 28 1
Юрис Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 2
Россия - УФО - Тюменская область 1402 1
Россия - УФО - Челябинская область 1539 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1089 1
Россия - УФО - Курганская область 660 1
Россия - УФО - Свердловская область 2026 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1858 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6305 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2324 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6728 1
Kazan Digital Week 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
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