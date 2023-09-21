«СКБ Контур» будет сотрудничать с крупным российским производителем бытовой химии

Руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур» Максим Пырьев заключил соглашение о сотрудничестве с директором по информационным технологиям «Нэфис косметикс» Юлией Юрис. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие компаний по вопросам реализации программ и проектов в области цифровых технологий. Еще одно направление совместной деятельности — модернизация бизнес-процессов современными информационными и коммуникационными технологиями.

Кроме этого, стороны договорились об обмене опытом, включая организацию конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

Максим Пырьев, руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур»: «Взаимодействие с «СКБ Контур» по проектам в сфере цифровых технологий и партнерство в части модернизации бизнес-процессов будет способствовать повышению эффективности деятельности «Нэфис косметикс». А также позволит компании укрепить статус лидера рынка.

Юлия Юрис, директор по информационным технологиям «Нэфис косметикс»: «Наша компания, будучи одним из ведущих российских производителей бытовой химии, стремится внедрять передовые ИТ-решения. Они во многом обеспечивают эффективность и конкурентоспособность на рынке. В вопросах цифровизации для нас важен надежный и опытный партнер. Именно таким является «СКБ Контур», который работает более тридцати лет и имеет опыт успешного взаимодействия с крупными корпорациями. Символично, что наше сотрудничество началось на форуме Kazan Digital Week, считаем это хорошим стартом».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.