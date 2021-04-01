В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться

В России всего за год ноутбуки и компьютеры подорожали на 20-25%, а по некоторым данным – на все 35%. Пандемия коронавируса стала главной причиной – она вызвала повышенный спрос на ПК и дефицит микросхем, но и майнеры тоже постарались – они скупили видеокарты, вызвав их нехватку, тем самым повысив как стоимость самих карт, так и компьютеров и ноутбуков с дискретной графикой. По прогнозам в ближайшие два года улучшения ситуации с ценами на ПК ждать не стоит.

Все дороже и дороже

Россияне столкнулись с резким ростом цен на всю компьютерную технику – ноутбуки, настольные ПК и т. д. Всего за год компьютеры в стране, по данным «Ведомостей» стали дороже как минимум на 20%.

В 2021 г. рост цен на компьютеры не думает останавливаться. За один только I квартал 2021 г., завершившийся вчера (31 марта 2021 г.) цены на них подскочили в на 10-12% по сравнению с IV кварталом 2020 г. Непосредственно ноутбуки всего за три месяца подорожали в среднем на 10%, а за год – на все 20-25% в зависимости от модели, бренда и сети распространения.

По утверждению менеджера неназванного российского интернет-магазина, за ростом цен в России стоят вовсе не ритейлеры. С его слов, они свою маржу не наращивают, то есть в том, что россияне теперь вынуждены платить за компьютеры больше, чем год назад, а иногда еще и брать на них кредит, повинны именно импортеры.

Россиянам следует готовиться к ежедневным ростам цен на ПК в ближайшие годы

Один из источников издания считает, что ни о каком 20-процентном подорожании компьютерной техники в России за год речи не идет. По его мнению, ситуация ухудшилась значительно сильнее – в I квартале 2021 г. ноутбуки и ПК стоили дороже на 35%, чем год назад. 20%, считает он, тоже имеют место быть, но лишь при сравнении первой четверти 2021 г. с последним кварталом 2020 г.

Основная причина

Главной причиной роста цен на компьютеры в России в компании Acer считают дефицит комплектующих возникший в связи с повышенным спросом на технику из-за пандемии коронавируса COVID-19. Она охватила мир в начале 2020 г., вызвала отказ от офисов в пользу удаленной работы и, как следствие, необходимость в приобретении миллионами людей по всему миру компьютеров и ноутбуков для работы из дома.

Такого мнения придерживается, в частности, гендиректор российского представительства Acer Дмитрий Кравченко. «В 2020 г. из-за ажиотажного спроса на ПК цены на них стали расти. Затем из-за пандемии COVID-19 разрушились цепочки поставок комплектующих – некоторые производящие их предприятия просто закрылись», – сообщил он «Ведомостям».

С Дмитрием Кравченко согласна и руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова. Комментируя ситуацию с коронавирусом и повышенным спросом на компьютерную технику, она заявила, что наблюдалась нехватка процессоров и дисплеев, а вместе с ними и видеокарт. «Сейчас ситуация с поставками немного нормализуется, но еще наблюдается нехватка чипов», – добавила она.

Майнеры все испортили

Свою лепту в подорожание компьютерной техники внесли и майнеры – пользователи, добывающие криповалюту в целях личного обогащения. Делается это при помощи видеокарт, и на фоне роста курса биткоина и других токенов спрос на них резко возрос, что тоже привело к их нехватке и, как следствие, к росту цен. CNews писал, что в феврале 2021 г. российские ритейлеры просили за некоторые видеоускорители по 170-200 тыс. руб.

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Ажиотаж вокруг майнинга повлиял на удорожание не только непосредственно видеокарт, но также компьютеров и некоторых ноутбуков. Эти комплектующие установлены почти в каждой модели ПК или лэптопа (за исключением решений с видеоподсистемой, интегрированной в процессор), и дефицит видеочипов вынуждает производителей продавать готовые изделия дороже.

Света в конце тоннеля пока нет

Снижения цен на ПК и ноутбуки в обозримом будущем ждать не стоит, считает руководитель группы закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров.

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«В ближайшие два квартала ожидается рост цен практически во всех категориях электроники. В сегменте компьютерной техники это связано с дефицитом и увеличением стоимости комплектующих, а также ростом стоимости контейнерных перевозок», – сообщил он газете.

Упомянутые Николаем Петровым контейнерные перевозки подорожали из-за роста спроса на них, вызванного активными продажами компьютерной техники по всему миру. Согласно статистике Ассоциации компаний розничной торговли, в январе 2021 г. стоимость контейнерных перевозок из стран Юго-Восточной Азии и Китая выросла в пять раз в сравнении с показателями за октябрь 2020 г. и в 1,2 раза на фоне декабря 2020 г. Другие направления контейнерных перевозок тоже не стали дешевле.

Исполнительный директор дистрибутора diHouse Андрей Тарасов сообщил изданию, что повышенный спрос на контейнеры вызвал их нехватку, что и привело к росту стоимости таких перевозок. «Из-за простоев при нехватке контейнеров для перевалки грузов начало сокращаться время свободного нахождения груза в порту, что увеличило стоимость хранения», – уточнил он.

Во II квартале 2021 г. в России подорожают ноутбуки как минимум двух популярных марок – Acer, находящейся на третьем месте по продажам в России после HP и Lenovo, и Asus, занимающей четвертую строчку. CNews писал, что переплатить за них придется минимум 10%.

Смартфоны компании Xiaomi, известной своими невысокими ценами на технику, тоже станут дороже, и тоже из-за дефицита комплектующих. Она объявила об этом в конце марта 2021 г. – новость сообщил ее президент Ван Сян (Wang Xiang). По его словам, Xiaomi вынуждена нести дополнительные расходы при производстве смартфонов из-за этого дефицита, чего ей делать не хочется, и потому она решила покрывать их за счет покупателей.

На некоторые модели ПК и ноутбуков, между тем, цены у некоторых ритейлеров все же могут снижаться, хотя и ненадолго. «Снижение цен на ПК – локальное временное явление, связанное с дефицитом компьютеров, наметившимся еще в прошлом году (2020 г. – прим CNews). Сейчас в Россию с задержкой прибывают ПК, заказанные ритейлерами еще к новогодним праздникам, когда спрос максимальный, их надо распродавать», – отметил Дмитрий Кравченко, глава российского представительства Acer.