Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным

Весной 2020 г. в мире ожидается рост цен на ноутбуки компаний Acer и Asus. Мобильные ПК подорожают на 5-10% в зависимости от модели, и оба производителя винят во всем коронавирус, вызвавший повышенный спрос на электронику и дефицит полупроводниковой продукции. В России ноутбуки Acer занимают третье место по популярности, Asus же удерживает четвертую строчку, и обе они в удерживают в сумме почти треть рынка.

За ноутбуки придется переплатить

Компании Acer и Asus готовятся к резкому увеличению цен на свои ноутбуки, пользующиеся высоким спросом во всем мире, в частности, в России. По данным портала Gizchina, он напрямую связан с ростом стоимости полупроводниковой продукции, спровоцированной ее дефицитом, который, в свою очередь, возник из-за взрывного роста спроса на компьютеры, смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Все это повлекла за собой пандемия коронавируса COVID-19, заставившая миллионы людей перейти на удаленную работу и закупить домой технику, которой они раньше пользовались только в офисе. Как итог всего этого, лэптопы Acer и Asus до конца II квартала 2021 г. подорожают на 5-10% в зависимости от модели.

По данным Acer и Asus, это первый столь внушительный скачок цен за последнее десятилетие. Пока неизвестно, как удорожание их ноутбуков повлияет на продажи в России, где итоговая стоимость техники также зависит от курса рубля к доллару.

В России ноутбуки Acer и Asus очень популярны

По итогу IV квартала 2020 г. Acer и Asus входили в топ-5 производителей мобильных ПК по объему реализованных устройств на территории России. Согласно аналитической компании IDC, Acer занимала третью строчку с долей 17,1%, тогда как Asus находилась на четвертом месте с 11,8%. Пятое место удерживала Huawei с 5,4% а первые два места были за американской HP (18,3% всех проданных ноутбуков за отчетный период) и китайской Lenovo (18%). Другими словами, Acer не очень сильно отстает от ближайших конкурентов, но они, в отличие от нее, о грядущем росте цен, тем более 10-процентном, на момент публикации материала не сообщали.

Виноват высокий спрос

Повышенный спрос на компьютерную технику на мировом рынке по-прежнему сохраняется, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась, и различные страны то и дело вводят локдауны, загоняя людей по домам. Это подтвердил и глава Acer Чен Цзюньшен (Chen Junsheng), заявив, что компания в настоящее время не способна выпускать столько ноутбуков, сколько того требует рынок.

С его слов, из трех заказов на ноутбуки Acer временно может выполнить лишь один, то есть спрос на ее технику сейчас превышает предложение. По его подсчетам, дефицит производства ноутбуков достигает 70%.

У Asus ситуация несколько лучше – в ее случае дефицит колеблется в пределах 25-30%. Обе компании пока не делают прогнозы относительно сроков улучшения ситуации. Также они не сообщают, возможно ли снижение цен на ноутбуки до прежнего уровня после восстановления объемов производства.

Что еще подорожает в обозримом будущем

О скором росте цен заявляют компании, выпускающие самую разную электронику, и в их числе даже те, кто всегда делал ставку на дешевизну своей техники в сравнении с конкурирующей продукцией. Яркий пример – компания Xiaomi, известная своими недорогими (в сравнении с аналогами) мобильниками.

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В конце марта 2021 г. Xiaomi объявила о подорожании всех ее смартфонов и указала ровно ту же причину, что и Acer на пару с Asus – платить больше за ее мобильные устройства придется, опять же, из-за нехватки микросхем. Президент компании Ван Сян (Wang Xiang), не скрывая, заявил, что Xiaomi сейчас вынуждена нести дополнительные расходы на производство смартфонов и других устройств, и она намерена компенсировать эти издержки за счет покупателей ее продукции.

Решение Xiaomi может лишить ее третьего места на российском рынке смартфонов

Xiaomi не раскрыла точных сроков повышения цен на свои мобильники, но спрос на ее технику в России, при наличии на рынке компании Realme, тоже делающей ставку на недорогие аппараты, может упасть. По статистике IDC, в IV квартале 2020 г. Xiaomi удерживала 14,8% российского мобильного рынка, и это третье место после Apple (19,1%) и Samsung (35,3%). Доля Realme за тот же период составила 3,5%.

Оперативная память тоже дорожает изо дня в день и не планирует дешеветь, и в данном случае тоже виноват коронавирус, вызвавший дефицит микросхем. В феврале 2021 г. CNews писал, что рост цен коснется памяти устаревшего стандарта – DDR3, запущенного в 2007 г. и к началу 2021 г. почти вытесненного более современным DDR4. DDR3 в 2021 г. может подорожать на 50%.

В начале марта 2021 г. выяснилось, что избежать удорожания модулей DDR4 тоже не удастся, как и совсем древних DDR2. За ними потянулись и SSD-накопители – к концу II квартала 2021 г. цены на модели корпоративного класса вырастут на 5%, а на пользовательские носители – на 10%.

Даже покупка нового монитора или телевизора в 2021 г. будет сопряжена с дополнительными тратами, но в данном случае влиянием одного только коронавируса дело не обошлось. В начале февраля 2021 г. на заводе AGC Fine Techno Korea в Южной Корее взорвалась стеклоплавильная печь, которая производила стекло для подложек ЖК-дисплеев, что может привести к задержке с поставками этих подложек, срыву сроков производства готовых изделий, образованию дефицита и, как следствие, к росту цен. К слову, Xiaomi была в числе первых, кто в 2021 г. повысил стоимость своих смарт-ТВ – с начала года она делала это дважды, но пока только в Индии, другие страны удорожание еще не затронуло.