Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным
Весной 2020 г. в мире ожидается рост цен на ноутбуки компаний Acer и Asus. Мобильные ПК подорожают на 5-10% в зависимости от модели, и оба производителя винят во всем коронавирус, вызвавший повышенный спрос на электронику и дефицит полупроводниковой продукции. В России ноутбуки Acer занимают третье место по популярности, Asus же удерживает четвертую строчку, и обе они в удерживают в сумме почти треть рынка.
За ноутбуки придется переплатить
Компании Acer и Asus готовятся к резкому увеличению цен на свои ноутбуки, пользующиеся высоким спросом во всем мире, в частности, в России. По данным портала Gizchina, он напрямую связан с ростом стоимости полупроводниковой продукции, спровоцированной ее дефицитом, который, в свою очередь, возник из-за взрывного роста спроса на компьютеры, смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Все это повлекла за собой пандемия коронавируса COVID-19, заставившая миллионы людей перейти на удаленную работу и закупить домой технику, которой они раньше пользовались только в офисе. Как итог всего этого, лэптопы Acer и Asus до конца II квартала 2021 г. подорожают на 5-10% в зависимости от модели.
По данным Acer и Asus, это первый столь внушительный скачок цен за последнее десятилетие. Пока неизвестно, как удорожание их ноутбуков повлияет на продажи в России, где итоговая стоимость техники также зависит от курса рубля к доллару.
По итогу IV квартала 2020 г. Acer и Asus входили в топ-5 производителей мобильных ПК по объему реализованных устройств на территории России. Согласно аналитической компании IDC, Acer занимала третью строчку с долей 17,1%, тогда как Asus находилась на четвертом месте с 11,8%. Пятое место удерживала Huawei с 5,4% а первые два места были за американской HP (18,3% всех проданных ноутбуков за отчетный период) и китайской Lenovo (18%). Другими словами, Acer не очень сильно отстает от ближайших конкурентов, но они, в отличие от нее, о грядущем росте цен, тем более 10-процентном, на момент публикации материала не сообщали.
Виноват высокий спрос
Повышенный спрос на компьютерную технику на мировом рынке по-прежнему сохраняется, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась, и различные страны то и дело вводят локдауны, загоняя людей по домам. Это подтвердил и глава Acer Чен Цзюньшен (Chen Junsheng), заявив, что компания в настоящее время не способна выпускать столько ноутбуков, сколько того требует рынок.
С его слов, из трех заказов на ноутбуки Acer временно может выполнить лишь один, то есть спрос на ее технику сейчас превышает предложение. По его подсчетам, дефицит производства ноутбуков достигает 70%.
У Asus ситуация несколько лучше – в ее случае дефицит колеблется в пределах 25-30%. Обе компании пока не делают прогнозы относительно сроков улучшения ситуации. Также они не сообщают, возможно ли снижение цен на ноутбуки до прежнего уровня после восстановления объемов производства.
Что еще подорожает в обозримом будущем
О скором росте цен заявляют компании, выпускающие самую разную электронику, и в их числе даже те, кто всегда делал ставку на дешевизну своей техники в сравнении с конкурирующей продукцией. Яркий пример – компания Xiaomi, известная своими недорогими (в сравнении с аналогами) мобильниками.
В конце марта 2021 г. Xiaomi объявила о подорожании всех ее смартфонов и указала ровно ту же причину, что и Acer на пару с Asus – платить больше за ее мобильные устройства придется, опять же, из-за нехватки микросхем. Президент компании Ван Сян (Wang Xiang), не скрывая, заявил, что Xiaomi сейчас вынуждена нести дополнительные расходы на производство смартфонов и других устройств, и она намерена компенсировать эти издержки за счет покупателей ее продукции.
Xiaomi не раскрыла точных сроков повышения цен на свои мобильники, но спрос на ее технику в России, при наличии на рынке компании Realme, тоже делающей ставку на недорогие аппараты, может упасть. По статистике IDC, в IV квартале 2020 г. Xiaomi удерживала 14,8% российского мобильного рынка, и это третье место после Apple (19,1%) и Samsung (35,3%). Доля Realme за тот же период составила 3,5%.
Оперативная память тоже дорожает изо дня в день и не планирует дешеветь, и в данном случае тоже виноват коронавирус, вызвавший дефицит микросхем. В феврале 2021 г. CNews писал, что рост цен коснется памяти устаревшего стандарта – DDR3, запущенного в 2007 г. и к началу 2021 г. почти вытесненного более современным DDR4. DDR3 в 2021 г. может подорожать на 50%.
В начале марта 2021 г. выяснилось, что избежать удорожания модулей DDR4 тоже не удастся, как и совсем древних DDR2. За ними потянулись и SSD-накопители – к концу II квартала 2021 г. цены на модели корпоративного класса вырастут на 5%, а на пользовательские носители – на 10%.
Даже покупка нового монитора или телевизора в 2021 г. будет сопряжена с дополнительными тратами, но в данном случае влиянием одного только коронавируса дело не обошлось. В начале февраля 2021 г. на заводе AGC Fine Techno Korea в Южной Корее взорвалась стеклоплавильная печь, которая производила стекло для подложек ЖК-дисплеев, что может привести к задержке с поставками этих подложек, срыву сроков производства готовых изделий, образованию дефицита и, как следствие, к росту цен. К слову, Xiaomi была в числе первых, кто в 2021 г. повысил стоимость своих смарт-ТВ – с начала года она делала это дважды, но пока только в Индии, другие страны удорожание еще не затронуло.