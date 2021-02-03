Маленький взрыв убил надежду на снижение цен на мониторы и телевизоры

Мониторы и телевизоры могут продолжить расти в цене до осени 2021 г. из-за взрыва стеклоплавильной печи на заводе AGC Fine Techno Korea в Южной Корее. Она производила стекло для подложек ЖК-дисплеев, и эта ситуация стала еще одной в череде других проблем в отрасли. Некоторые производители уже начали повышать цены – среди них и компания Xiaomi.

Взрыв и его последствия

Телевизоры и мониторы, цены на которые стали расти во второй половине 2020 г., в обозримом будущем не начнут дешеветь, считают аналитики TrendForce. По их мнению, стоимость ТВ и мониторов как минимум останется на прежнем уровне из-за взрыва на фабрике AGC Fine Techno Korea в Южной Корее.

Компания AGC Fine Techno Korea занимается производством стеклянных подложек для экранов мониторов и телевизоров. 29 января 2021 г. на ее заводе в корейском городе Куми взорвалась печь по выплавке стекла для этих подложек, что привело к порче имущества и различным травмам у работников фабрики. Вышедшая из строя линия обеспечивала лишь порядка 1% общего объема стекла для рынка, и, к тому же, выпускала продукцию только для одной фабрики G10.5 в Китае (ее владелец не раскрывается). Однако в TrendForce считают, что этот случай, на фоне всех проблем рынка, может привести минимум к заморозке контрактных цен, а то и вовсе к их росту.

Что еще случилось с рынком

Рынок панелей для ТВ и мониторов находится в напряжении, и в первую очередь это связано с пандемией коронавируса, охватившей мир в начале 2020 г. Она вызвала резкий рост спроса на компьютеры, ноутбуки и телевизоры ввиду перехода десятков миллионов людей на удаленную работу по всей планете.

Ждать падения цен на телевизоры придется долго

Во второй половине 2020 г. сразу два крупных поставщика стеклянных подложек для дисплеев столкнулись с рядом проблем, ограничивших выпуск их продукции. Это американская Corning и японская Nippon Electric Glass (NEG, не путать с NEC). К примеру, на заводе последней в середине декабря 2020 г. произошло длительное отключение электроэнергии, остановившее все производство.

NEG восстановила работоспособность своей фабрики, но, по подсчетам TrendForce, этот мини-блэкаут спровоцирует снижение поставок подложек на 2,5% в I квартале 2021 г. Инцидент, считают в TrendForce, затронет в первую очередь TN- и IPS-мониторы начального уровня, а также матрицы для ноутбуков.

Прогнозы неутешительные

Corning и NEG изначально предполагали, что рынок ТВ-панелей восстановится к концу первой четверти 2021 г., но взрыв на корейской фабрике AGC Fine Techno Korea заставил их пересмотреть свои прогнозы. Теперь компании и вовсе не называют сроки восстановления требуемых объемов поставок, даже приблизительные.

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Аналитики TrendForce ранее озвучивали прогноз о динамике цен на ЖК-панели. Они полагали, что из-за коронавируса и проблем NEG и Corning их стоимость будет расти до конца I квартала 2021 г., а во II квартале перейдет к умеренному снижению.

Однако ситуация с AGC Fine Techno Korea заставила их изменить прогноз. Теперь эксперты считают, что цены будут находиться на высоком уровне с риском дополнительного роста, по меньшей мере, всю первую половину 2021 г., и есть вероятность, что такая тенденция сохранится и в III квартале, то есть до конца сентября 2021 г.

Производители уже отреагировали

Ряд производителей телевизоров и мониторов уже отреагировали на общемировую ситуацию с ТВ-панелями. Например, компания Xiaomi, чьи телевизоры Mi TV продаются во многих странах мира, включая Россию, дважды за последние два месяца повышала стоимость своих смарт-ТВ. По данным портала GizmoChina, оба раза коснулись рынка Индии – сперва в первых числах декабря 2020 г. она взвинтила цены на четыре модели Mi TV, в начале января 2021 г. – еще на семь телевизоров. В России подорожание телевизоров Xiaomi пока не зафиксировано.

Ситуация повторяется

Рост цен на телевизоры и мониторы становится обыденной ситуацией для мирового рынка, и дело вовсе не в коронавирусе. К примеру, аналитики DigiTimes еще в декабре 2019 г. сообщали о готовящемся подорожании этих устройств в первом полугодии 2020 г. они связали это с сокращением поставок непосредственно ЖК-экранов, оцененным на уровне 7%. Дефицит панелей, считали в DigiTimes, мог привести к 20-процентному росту стоимости ряда их моделей