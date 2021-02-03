Маленький взрыв убил надежду на снижение цен на мониторы и телевизоры
Мониторы и телевизоры могут продолжить расти в цене до осени 2021 г. из-за взрыва стеклоплавильной печи на заводе AGC Fine Techno Korea в Южной Корее. Она производила стекло для подложек ЖК-дисплеев, и эта ситуация стала еще одной в череде других проблем в отрасли. Некоторые производители уже начали повышать цены – среди них и компания Xiaomi.
Взрыв и его последствия
Телевизоры и мониторы, цены на которые стали расти во второй половине 2020 г., в обозримом будущем не начнут дешеветь, считают аналитики TrendForce. По их мнению, стоимость ТВ и мониторов как минимум останется на прежнем уровне из-за взрыва на фабрике AGC Fine Techno Korea в Южной Корее.
Компания AGC Fine Techno Korea занимается производством стеклянных подложек для экранов мониторов и телевизоров. 29 января 2021 г. на ее заводе в корейском городе Куми взорвалась печь по выплавке стекла для этих подложек, что привело к порче имущества и различным травмам у работников фабрики. Вышедшая из строя линия обеспечивала лишь порядка 1% общего объема стекла для рынка, и, к тому же, выпускала продукцию только для одной фабрики G10.5 в Китае (ее владелец не раскрывается). Однако в TrendForce считают, что этот случай, на фоне всех проблем рынка, может привести минимум к заморозке контрактных цен, а то и вовсе к их росту.
Что еще случилось с рынком
Рынок панелей для ТВ и мониторов находится в напряжении, и в первую очередь это связано с пандемией коронавируса, охватившей мир в начале 2020 г. Она вызвала резкий рост спроса на компьютеры, ноутбуки и телевизоры ввиду перехода десятков миллионов людей на удаленную работу по всей планете.
Во второй половине 2020 г. сразу два крупных поставщика стеклянных подложек для дисплеев столкнулись с рядом проблем, ограничивших выпуск их продукции. Это американская Corning и японская Nippon Electric Glass (NEG, не путать с NEC). К примеру, на заводе последней в середине декабря 2020 г. произошло длительное отключение электроэнергии, остановившее все производство.
NEG восстановила работоспособность своей фабрики, но, по подсчетам TrendForce, этот мини-блэкаут спровоцирует снижение поставок подложек на 2,5% в I квартале 2021 г. Инцидент, считают в TrendForce, затронет в первую очередь TN- и IPS-мониторы начального уровня, а также матрицы для ноутбуков.
Прогнозы неутешительные
Corning и NEG изначально предполагали, что рынок ТВ-панелей восстановится к концу первой четверти 2021 г., но взрыв на корейской фабрике AGC Fine Techno Korea заставил их пересмотреть свои прогнозы. Теперь компании и вовсе не называют сроки восстановления требуемых объемов поставок, даже приблизительные.
Аналитики TrendForce ранее озвучивали прогноз о динамике цен на ЖК-панели. Они полагали, что из-за коронавируса и проблем NEG и Corning их стоимость будет расти до конца I квартала 2021 г., а во II квартале перейдет к умеренному снижению.
Однако ситуация с AGC Fine Techno Korea заставила их изменить прогноз. Теперь эксперты считают, что цены будут находиться на высоком уровне с риском дополнительного роста, по меньшей мере, всю первую половину 2021 г., и есть вероятность, что такая тенденция сохранится и в III квартале, то есть до конца сентября 2021 г.
Производители уже отреагировали
Ряд производителей телевизоров и мониторов уже отреагировали на общемировую ситуацию с ТВ-панелями. Например, компания Xiaomi, чьи телевизоры Mi TV продаются во многих странах мира, включая Россию, дважды за последние два месяца повышала стоимость своих смарт-ТВ. По данным портала GizmoChina, оба раза коснулись рынка Индии – сперва в первых числах декабря 2020 г. она взвинтила цены на четыре модели Mi TV, в начале января 2021 г. – еще на семь телевизоров. В России подорожание телевизоров Xiaomi пока не зафиксировано.
Ситуация повторяется
Рост цен на телевизоры и мониторы становится обыденной ситуацией для мирового рынка, и дело вовсе не в коронавирусе. К примеру, аналитики DigiTimes еще в декабре 2019 г. сообщали о готовящемся подорожании этих устройств в первом полугодии 2020 г. они связали это с сокращением поставок непосредственно ЖК-экранов, оцененным на уровне 7%. Дефицит панелей, считали в DigiTimes, мог привести к 20-процентному росту стоимости ряда их моделей