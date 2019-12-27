В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры

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В связи с подорожанием жидкокристаллических экранов, которое для самых популярных моделей достигнет 20%, в начале 2020 г. ожидается рост цен на ЖК-телевизоры. Одновременно на рынке LCD-панелей будет наблюдаться спад поставок впервые с 2011 г.



Подорожание экранов

В I квартале 2020 г. ожидается повышение цен на жидкокристаллические экраны для телевизоров. Тенденция продолжится и во II квартале, сообщает издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники в отрасли.

В общей сложности за первое полугодие 2020 г. цены на пять самых ходовых по размеру экранов поднимутся на 20%. Скачок связан с тем, что производители смогли выровнять соотношение спроса и предложения на рынке.

Спад поставок

Несколько дней назад исследовательская компания IHS Markit сообщила, что в 2020 г. глобальные поставки дисплеев для жидкокристаллических телевизоров сократятся впервые с 2011 г. Спад составит 7%, благодаря чему объем поставок упадет до 265 млн единиц. Это самое крупное годовое снижение поставок за всю историю существования ЖК-телевизоров.

Спаду предшествовали два года стагнации рынка. В 2019 г. поставки оценивались на уровне 284 млн экранов, а в 2018 г. — 289 млн. Рост рынка остановился несмотря на расширение мощностей для производства LCD-панелей поколений Gen 10.5 и Gen 8.6 в Китае. Сохранить положительную динамику рынка не смог даже растущий спрос на крупные ЖК-телевизоры с диагональю от 55 дюймов и выше.

Из-за подорожания ЖК-экранов ожидается резкой рост цен на телевизоры

Снижение спроса на телевизоры и переизбыток жидкокристаллических экранов спровоцировали снижение цен, что вынудило производителей сократить производство. Многие поставщики снизили использование фабричных мощностей с середины 2019 г. и начали агрессивную реструктуризацию фабрик.

Единственным сегментом, который покажет рост в 2020 г., станут телевизоры с большими экранами. Например, поставки жидкокристаллических дисплеев с диагональю 65 дюймов и выше вырастут с 30,6 млн в 2019 г. до 37 млн в 2020 г.

Китай, Корея и Тайвань

Следует отметить, что в 2018 г. китайские вендоры запустили производственные линии поколения Gen 10.5, в то время как корейские и тайваньские производители до сих пор пользуются технологиями Gen 7 и Gen 8. Запуск Gen 10.5 позволил китайцам снизить цены на экраны LCD с диагональю 65 и 75 дюймов, что поставило Корею и Тайвань в затруднительное положение.

В результате тайваньские производители решили сократить производство экранов для телевизоров, а на освободившихся мощностях начали делать экраны для ПК. Корейцы же пошли по пути реструктуризации фабрик, что угрожает рынку потенциальным дефицитом телевизоров с диагональю экрана 49 и 55 дюймов, которые производятся на фабриках Gen 8.5. Все это тоже сыграет свою роль в крупном спаде поставок телевизионных экранов в 2020 г.

В связи со сложившейся ситуацией доля китайских производителей на рынке LCD-экранов для телевизоров должна вырасти с 48% в 2019 г. до 58% в 2020 г. Одновременно доля корейцев упадет с 26% до 17%, а тайваньцев — с 24% до 22%. Японцам удастся нарастить долю с 2% до 3%.

Если говорить о конкретных компаниях, то в 2019 г. около 19% рынка занимал китайский производитель BOE, 15,4% рынка принадлежало корейской LG Display, и еще 15,3% занимала тайваньская Innolux. В 2020 г. BOE займет около 21% рынка, другая китайская компания CSOT сможет нарастить долю до 16%, а третья китайская компания HKC отвоюет 12%. Innolux сумеет сохранить около 15%.