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Cloud4Y перевел на отказоустойчивую инфраструктуру платформу GameArena

В киберспорте чрезвычайно важна скорость соединения, высокая отзывчивость сервера и постоянная доступность сервисов. Задержки, сбои неприемлемы, особенно в разгар соревнований. По этой причине многие киберспортивные организации ответственно относятся к построению инфраструктуры, которая будет обслуживать геймеров.

Облачные технологии способны обеспечить нужный уровень производительности и отказоустойчивости, необходимый игрокам и организаторам, но при условии, что имеется продуманная система репликации данных во второй дата-центр и решение по мгновенному восстановлению после сбоя.

GameArena долгое время использовала гибридное решение, состоящее из связки локальной инфраструктуры с одним облачным дата-центром. Растущая нагрузка (а с ней и ответственность) потребовали использования более безопасных, производительных и надежных решений. В связи с этим киберспортивная компания приняла решение мигрировать на облачную платформу провайдера Cloud4Y.

Наличие двух географически удаленных дата-центров, оборудование enterprise-уровня, системы резервного копирования, а также DRaaS-решения позволили гарантировать GameArena нужный уровень отказоустойчивости. Компания получила все необходимое быстро и без значительных расходов.

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