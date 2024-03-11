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Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для УК «Интеллект Капитал»

Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для УК «Интеллект Капитал». Управляющая компания использует виртуальные мощности для решения своих бизнес-задач.

«Интеллект Капитал» — это компания, которая уже 10 лет оказывает услуги управления паевыми инвестиционными фондами, занимается привлечением финансирования для компаний и осуществляет консалтинговую поддержку.

Работа с финансовыми рынками и консалтинг требуют большой инфраструктурной гибкости, а также постоянной доступности сервисов для клиентов и сотрудников управляющей компании. Только в таких условиях можно быстро реагировать на рыночные изменения, а также взаимодействовать с клиентами и партнёрами. УК «Интеллект Капитал» приняла решение использовать виртуальные мощности для решения некоторых задач, и после изучения рынка обратилась к Cloud4Y.

Корпоративный облачный провайдер оперативно развернул бесплатную тестовую инфраструктуру, чтобы управляющая компания могла оценить эффективность и гибкость решения. После тестирования ресурсов «Интеллект Капитал» и Cloud4Y заключили договор о предоставлении ресурсов по модели IaaS.  

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Бизнес

С помощью облачных технологий УК «Интеллект Капитал» решает задачи, связанные с предоставлением инвестиционных продуктов. Ценность облака для управляющей компании заключается в возможности экономить, поскольку при сохранении требуемого уровня надёжности и безопасности «Интеллект Капитал» больше не тратит ресурсы на покупку оборудования, самостоятельное низкоуровневое администрирование инфраструктуры и выполнение других трудоемких процедур.

Компания планирует и дальше использовать облако, наращивая мощности облачной инфраструктуры.

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