Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров

Qualcomm Technologies, Inc. сообщила о расширении портфолио решений для всегда включенных и подключенных ПК (Always On, Always Connected PC) и представила вычислительную платформу Snapdragon 8cx Gen 3, разработанную для обеспечения производительности и качества, соответствующих требованиям пользователей ультратонких безвентиляторных ноутбуков. Укрепляя экосистемы ПК с ОС Windows (Windows PC) и Хромбуков (Chromebook) начального уровня, компания представила вычислительную платформу Snapdragon 7c+ Gen 3 со связью 5G и ИИ-функционалом. Обе платформы используют интеллектуальные подключенные технологии, благодаря чему конечные пользователи смогут ощутить новое качество мобильных вычислений.

Snapdragon 8cx Gen 3, первая в мире платформа для Windows PC, изготовленная по техпроцессу 5 нм, обеспечивает лучшую в своем классе производительность и эффективность. Наш техпроцесс в сочетании с различными решениями оптимизации позволил существенно улучшить производительность центрального процессора Qualcomm Kryo, сохранив при этом потребляемую мощность на уровне предшественника, что обеспечило новый уровень эффективности. Благодаря интеграции новых высокопроизводительных ядер производительность Snapdragon 8cx Gen 3 увеличилась на 85% по сравнению с предыдущим поколением, а показатель производительности в расчете на один ватт на 60% выше, чем у конкурентной платформы x86*. Это означает, что пользователи смогут более эффективно работать с офисными приложениями, при этом емкости батареи хватит на несколько дней. В ходе работы с графическими приложениями, включая просмотр веб-страниц, редактирование фото и видео, а также участие в видеоконференциях, существенную помощь окажет графический процессор Qualcomm Adreno, чья производительность по сравнению с предшественником выросла на 60%. Эта платформа также поддерживает игры в формате full HD (до 120 кадров в секунду) и благодаря оптимизации позволяет на 50% увеличить игровое время по сравнению с определенными конкурирующими продуктами**.

На фоне растущей популярности видеоконференций 8cx Gen 3 предлагает новые видео- и аудиофункции, обеспечивая четкое изображение и чистый звук. Использование процессора обработки изображений Qualcomm Spectra ISP с улучшенным временем включения камеры позволяет на 15% ускорить запуск видеоконференций по сравнению с предыдущим поколением. На платформе 8cx Gen 3 реализованы продвинутые функции автофокуса, автоматического баланса белого и автоэкспозиции, благодаря чему изображение в ходе конференций Microsoft Teams и Zoom адаптируется к движениям участников и изменениям освещенности, сохраняя высокое качество. Snapdragon 8cx Gen 3 обеспечивает кристально чистый звук практически в любой среде. За это отвечает технология шумо- и эхоподавления Qualcomm Noise and Echo Cancellation в составе комплекса Qualcomm Voice Suite. Применение ИИ-ускорителя позволило еще больше улучшить четкость и качество звука. Это означает, что компьютер пользователя сможет удалять нежелательные фоновые звуки, такие как лай домашней собаки или уличные шумы. Snapdragon 8cx Gen 3 также обеспечивает качество на уровне 4K HDR и поддерживает до 4 камер в новых разработках.

Встроенные ИИ-возможности платформ Snapdragon — это не только привычные пользователям функции, такие как распознавание лиц, размывание фона и шумоподавление. На всех уровнях поддерживается оптимизация энергопотребления для рабочих нагрузок с ИИ-функционалом. 8cx Gen 3 обеспечивает почти втрое большее по сравнению с ведущей конкурентной платформой ИИ-ускорение (>29 TOPs), позволяя пользователям ощутить все преимущества искусственного интеллекта. Популярность ИИ для улучшения работы приложений растет, и пользователи получат продвинутый функционал безопасности, новые варианты применения и другие богатые возможности.

Архитектура 8cx Gen 3 обеспечивает безопасность от чипа до облака и вводит новый стандарт защиты пользовательских данных и устройств от злонамеренных действий. Кроме многоуровневых процессов Secure Boot уровня чипсета и защиты сотовой связи, 8cx Gen 3 поддерживает компьютеры с защищенным ядром (Microsoft Secured-core PC) для реализации защиты «из коробки». Для управляемых систем в корпоративном и образовательном сегментах процессор безопасности Qualcomm Secure Processing Unit (SPU) задействует решение Microsoft Pluton Security для Windows 11 и обеспечивает безопасное хранение конфиденциальных данных (параметры доступа, личные данные, ключи шифрования) непосредственно на кристалле. 8cx Gen 3 поддерживает фреймворк безопасности для камеры, который включает аутентификацию Windows Hello и специализированный процессор компьютерного зрения Computer Vision, который отслеживает присутствие пользователя и автоматически блокирует устройство при его отсутствии. 8cx Gen 3 также использует шифрование оперативной памяти, а средства нулевого доверия Zero Trust с применением дополнительных датчиков и мониторинга состояния подключения обеспечивают аутентификацию в реальном времени при доступе к корпоративным ресурсам.

Поддержка модемов Snapdragon X55, X62 и X65 5G Modem-RF позволяет реализовать на компьютерах на базе 8cx Gen 3 скорости передачи до 10 Гбит/с. Модуль Qualcomm FastConnect 6900 поддерживает самые высокие доступные на сегодня скорости Wi-Fi 6/6E в сочетании с функционалом Wi-Fi Dual Station, который разработан совместно с Microsoft для Windows 11 с применением технологии Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous. Устройства на базе 8cx Gen 3 легко переключаются между доверенными сетями Wi-Fi 6/6E и сетями 5G и 4G LTE, гарантируя молниеносное безопасное подключение, что особенно важно для тех, кто постоянно перемещается и использует компьютер для работы или отдыха. В сочетании с выдающейся эффективностью вычислительной платформы Snapdragon возможность постоянного подключения (Always Connected) позволяет компьютеру всегда оставаться включенным (Always On). Чтобы приступить к работе, пользователю достаточно нажать кнопку — компьютер включится мгновенно, активируясь практически без задержки.

Новая платформа Snapdragon 7c+ Gen 3 позволяет создать новый класс устройств начального уровня с исключительной производительностью и продвинутыми возможностями. Платформа 7c+ Gen 3 разработана специально для пользователей экосистемы, охватывающей Windows PC и Chromebook, и выполнена по техпроцессу 6 нм. Быстродействие центрального процессора увеличено на 60%, графического — на 70%. Производительность ИИ-модуля Qualcomm AI Engine достигает 6,5 TOPS, что ранее было непредставимо на начальном уровне. Также впервые на платформе начального уровня реализовано подключение 5G, что существенно расширяет возможности пользователей недорогих устройств. Встроенный модем Snapdragon X53 5G Modem-RF поддерживает 5G-диапазоны sub-6 и mmWave при скорости загрузки до 3,7 Гбит/с. Модуль FastConnect 6700 с поддержкой Wi-Fi 6 и 6E развивает скорость до 2,9 Гбит/с. Мы остаемся верны своей цели сделать связь более доступной, и улучшенные технологии связи, реализованные на платформе Snapdragon 7c+ Gen 3, позволяют создавать быстрые, продвинутые, эффективные всегда подключенные и включенные Windows-ПК и Хромбуки нового начального уровня.

Появление устройств на базе Snapdragon 8cx Gen 3 и Snapdragon 7c+ Gen 3 ожидается в первой половине 2022 г.

*По результатам сравнения референсных платформ Qualcomm Technologies с конкурентными коммерческими устройствами в многопоточных тестах GeekBench 5.

**По результатам сравнения референсных платформ Qualcomm Technologies с конкурентными коммерческими устройствами в тестах Big Rumble Boxing.

Время работы от аккумулятора существенно зависит от устройства, настроек, характера использования и других факторов. Тесты производительности и потребляемой мощности проводились Qualcomm Technologies на референсных платформах Qualcomm Technologies и конкурентных коммерческих устройствах.