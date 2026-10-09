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Microsoft Pluton

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.10.2026 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман 1
08.07.2022 Крупнейший в мире производитель ПК выпустил ноутбуки, на которых нельзя запустить Linux 2
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров 1
18.11.2020 В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox 2
17.04.2018 Microsoft создала сервис безопасности «интернета вещей». Он работает на ОС Linux 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Microsoft Pluton и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25881 4
Qualcomm Technologies 1991 3
Intel Corporation 12876 2
AMD - Advanced Micro Devices 4705 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Dell EMC 5204 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 1
Lenovo Group 2474 1
Apple Inc 13294 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2203 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
HP Inc. 5908 1
Acer Group - Acer Inc 2825 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
MediaTek - Ralink 601 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 648 1
Sphere 30 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22822 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8906 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35937 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28596 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24776 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13634 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4932 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18517 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6529 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54879 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15562 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10506 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17119 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5277 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 273 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 268 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6917 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10848 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 856 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 200 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1469 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 690 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1658 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4753 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 236 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 112 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2506 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1510 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13619 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23950 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4009 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10388 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2655 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2924 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6511 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18302 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3884 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9439 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 509 1
Microsoft Windows 17028 4
Linux OS 11671 2
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Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
Microsoft Azure Sphere 17 2
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MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1946 1
Microsoft Secured-core PC 7 1
Google Chromebook - Google Хромбук 241 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Statista 267 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 440 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 115 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Weston David - Вестон Дэвид - Уэстон Дэвид 7 1
Зайцев Михаил 349 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Моторко Андрей 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 168639 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19384 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55101 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Китай - Тайвань 4289 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5165 2
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4619 1
The Verge - Издание 622 1
Phoronix 61 1
Microsoft Research 145 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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