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Microsoft Pluton
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Microsoft Pluton и организации, системы, технологии, персоны:
|Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
|Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
|Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
|Weston David - Вестон Дэвид - Уэстон Дэвид 7 1
|Зайцев Михаил 349 1
|Smith Brad - Смит Брэд 104 1
|Моторко Андрей 73 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168639 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19384 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55101 1
|Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
|Китай - Тайвань 4289 1
|The Verge - Издание 622 1
|Phoronix 61 1
|Microsoft Research 145 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.