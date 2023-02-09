Параноики были правы: Windows 11 сливает в Сеть в десятки раз больше данных, чем Windows XP. Но есть методы защиты

Windows 11 отправляет в интернет в разы больше информации о пользователе, чем Windows XP. Почти все ее службы, рвущиеся в онлайн, нужны лишь для сбора данных и передаче их третьим лицам, в том числе для таргетинга рекламы. Слежка в этой ОС выведена на совершенно новый уровень, но есть удобные методы борьбы с ней в виде брандмауэров и сторонних программ для отключения телеметрии.

Microsoft вывели на чистую воду

За последние 20 лет операционные системы Microsoft превратились из удобного инструмента управления компьютером в средство тотальной непрекращающейся слежки за пользователем. Это наглядно доказали авторы YouTube-канала The PC Security Channel в ходе сравнительного теста новой Windows 11 и культовой Windows XP.

Эти ОС разделяют приблизительно 20 лет – Windows XP была анонсирована в феврале 2001 г. и вышла в ноябре 2001 г., сразу став сверхпопулярной, а Windows 11 получила распространение в октябре 2021 г., спустя около трех месяцев с момента премьеры. За эти неполные полтора года она успела проникнуть приблизительно на 19% Windows-компьютеров (статистика StatCounter за январь 2023 г.).

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Эксперты с канала The PC Security Channel доказали, что Windows 11 – это машина слежки, превращающая пользователя в объект неусыпного контроля. Они сравнили поведение обеих ОС сразу после чистой установки – количество запущенных служб, объем собираемой информации, а также количество данных, которые без уведомления утекают в Сеть. Windows 11 оказалась непревзойденным лидером, вернее, «антилидером».

Неоспоримые доказательства

Как пишет портал Neowin, Windows 11 начинает «копать» под пользователя даже на этапе установки. Она требует подключения к интернету в процессе своей инсталляции. Разумеется, давно найдены способы умерить ее жажду постоянного подключения к Паутине, но умолчанию без него Windows 11 даже не установится.

Как показал эксперимент канала The PC Security Channel, после чистой установки Windows 11 при первом же своем запуске, учуяв наличие драйверов на Ethernet и Wi-Fi, сломя голову бежит в интернет и подключается к гигантскому количеству сторонних серверов и служб, притом в фоновом режиме. Это происходит вне зависимости от страны, в которой расположен компьютер, его аппаратной конфигурации и провайдера интернета.

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Большинство серверов и служб, с которыми связывается Windows 11, так или иначе связаны с таргетингом рекламы. Точные объемы отсылаемых этой системой данных в интернет эксперты не замеряли, но, по всей видимости, если выход в Паутину осуществляется через сотовую сеть по лимитированному тарифу, то предоплаченные гигабайты могут довольно быстро закончиться.

Windows эволюционирует, но назад

Операционная система Windows XP, в отличие от своей дальней «родственницы», при первом запуске не сливает в Сеть никакие пользовательские данные. Она даже не думает подключаться к серверам MSN и Google, хотя оба сервиса существовали на момент ее релиза.

Единственная служба Windows XP, которая рвется в Сеть при первом же запуске – это «Центр обновления». Но ее можно за несколько кликов отключить навсегда.

Не все так плохо?

Эксперты портала Neowin попытались выгородить Windows 11. По их словам, эта ОС, в отличие от системы более чем 21-летней давности, обладает гораздо более широкими возможностями, которые нельзя обеспечить без повышения сетевой активности.

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С одной стороны, это действительно так, с другой же – за большее число возможностей пользователи расплачиваются и большими системными требованиями. Для Windows XP планки оперативной памяти на 512 МБ было более чем достаточно, тогда как Windows 11 будет «ворчать» даже на 4-гигабайтный модуль. Места на жестком диске Windows 11 тоже потребляет в разы больше – сразу после чистой установки она отъедает пару десятков гигабайтов, тогда как Windows XP прекрасно уживалась на 4-гигабайтном системном разделе.

Неуемный аппетит Windows 11 – это доказанный факт. CNews писал о существовании особой версии этой системы под названием Tiny11, авторы которого смогли в разы сократить используемое ею дисковое пространство и научили ее работать на системе с 2 ГБ оперативной памяти.

Выход есть всегда

Эксперты Neowin, защищая Windows 11, все же подтверждают, что большинство сетевых служб этой системы нужны просто для сбора телеметрии и дальнейшей продажи данных рекламным сетям. Другими словами, они совершенно не улучшают работу системы, что позволяет, не раздумывая, избавиться от них.

Умение без устали следить за пользователями Windows 11 получила от своей предшественницы в лице Windows 10. В ней таких инструментов было сильно меньше, но сам факт их наличия вызвал бурное негодование пользователей.

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Следствием этого стало появление большого количества сторонних программ, позволяющих быстро и навсегда отключить всю или почти всю слежку в системе. Одна из них получила название Destroy Windows Spying или DWS, распространяющаяся с открытым исходным кодом и размещенная на GitHub. Авторы давно не обновляли ее, но у нее есть множество аналогов, в том числе небезызвестная O&O ShutUp10++. Такой софт позволяет без правки реестра и изучения всех служб Windows 10 и 11 быстро отключить сбор телеметрии.

Редакция CNews также рекомендует установить на ПК файрволл с функцией блокировки как входящих, так и исходящих сетевых запросов и вручную настроить правила доступа компонентов Windows в Сеть. Как показала практика, тотальный запрет на сетевую активность для большинства штатных служб Windows 11 на стабильность работы системы не влияет.

Следует отметить, что в феврале 2020 г. Microsoft встроила в Windows 10 возможность полного отключения телеметрии. Но ее получили только корпоративные пользователи.