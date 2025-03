Microsoft разрешит ставить Windows 11 на диски с новой файловой системой - «убийцей» NTFS

В ReFS-разделы разрешат устанавливать Windows

Microsoft тестирует возможность установки операционной системы Windows 11 в разделы диска с альтернативной файловой системой ReFS, пишет Windows Latest.

Возможность выбора типа файловой системы при разметке накопителя во время подготовки к «чистой» установке в инсталляторе Windows 11 обнаружена в тестовой сборке под номером 27823 (Canary), доступной участникам программы предварительной оценки Windows Insider.

По умолчанию Windows 11 всегда устанавливается в раздел с файловой системой NTFS, предшественницей ReFS. При инсталляции стабильных сборок ОС Microsoft выбор файловой системы пользователю не предоставляется.

Скрытая возможность

Разработчики из Microsoft, вероятно, не хотели, чтобы тестировщики получили доступ к этой функции, поскольку выбор предпочтительной файловой системы осуществляется в скрытом диалоговом окне. Вызвать его можно только нажав неудачно расположенную кнопку без подписи на экране выбора места установки операционной системы в соответствующей утилите.

Windows / Unsplash Microsoft разрешит устанавливать Windows 11 на диски с ReFS

Диалоговое окно имеет заголовок “Format disk with Flexible Storage”, то есть, предположительно, предназначено для разметки выбранного диска ПК с использованием или для использования впоследствии технологии Flexible Storage.

В окне пользователю доступен переключатель типа «флажок» с подписью “Partition unallocated disk with Flexible Storage. This action cannot be changed later”, который, вероятно, дает возможность создать разделы на ранее неразмеченном диске при помощи Flexible Storage и уведомляет о необратимости этой операции.

Помимо переключателя, диалог содержит выпадающий список, в котором перечислены файловые системы, которые могут быть развернуты на системном диске при его форматировании. По умолчанию выбрана NTFS. Кроме нее, доступна ReFS.

WindowsLatest.com То самое скрытое диалоговое окно, в котором можно выбрать ReFS в качестве файловой системы диска, на который будет установлена Windows 11

Список доступных элементов управления завершают две кнопки: “Cancel” («Отмена») и “Format” («Форматировать»). Последняя становится доступной только при установке ранее упомянутого флажка.

Windows Latest опытным путем выяснил, что форматирование в ReFS в ходе установки ОС на данном этапе в этой конкретной сборке пока не работает. После получения согласия на проведение процедуры установщик ОС выдает сообщение об ошибке выполнения дисковой операции.

Что такое ReFS

ReFS (Resilient File System) – файловая система, разрабатываемая Microsoft, в качестве альтернативы NTFS, которая является базовой для ОС корпорации на основе NT-семейства с 1993 г.

ReFS была представлена в 2012 г. и, по задумке, создателей должна стать альтернативой NTFS, переняв у нее все лучшее и отсеяв сложное. Например, в отличие от NTFS, ReFS не поддерживает короткие имена файлов, шифрование и сжатие на уровне файлов, а также жесткие ссылки и квоты. В то же время ReFS отличается более высокой надежностью, при этом в значительной степени сохраняет совместимость с возможностями NTFS.

Поддержка ReFS впервые появилась в Windows 8.1 и Windows Server и успешно «перекочевала» в Windows 10. Однако с выходом очередного крупного обновления для этой ОС в 2017 г. из большинства ее редакций были исключены возможности создания томов ReFS.

Windows 11 умела работать с томами ReFS со старта, однако инструменты для их создания начали возвращаться в ОС сравнительно недавно. На данный момент Windows 11 «умеет» загружать с ReFS-разделов, но не способна в них устанавливаться. Впрочем, при желании пользователь имеет возможность установить систему на NTFS-раздел, а затем сконвертировать его в ReFS.

Технология Flexible Storage

Как отмечает Windows Latest, Flexible Storage может быть новым подходом к управлению дисковым пространством.

Современные Windows поддерживают технологию виртуализации дискового пространства Storage Spaces, которая позволяет объединить несколько физических дисков в пул, затем создать необходимое количество виртуальных дисков нужного размера и использовать их, не задумываясь о том, как именно сохраняемые на них данные распределяются между накопителями на физическом уровне – этим управляет операционная система незаметно для пользователя.

Установка операционной системы на такие виртуальные диски Windows до сих пор не поддерживалась. Можно предположить, что Flexible Storage является дальнейшим развитием Storage Spaces, которое, в частности, позволит установку ОС на виртуальные диски.