Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других

Apple A14Х для настольных ПК и Intel Core i9 девятого поколения сравнили в тесте GeekBench. А14Х сумел опередить соперника в одноядерном режиме, но сильно отстал от него в многоядерном. Первые ПК Apple на базе А14Х могут появиться уже в ноябре 2020 г.

Современный, но не быстрый

Процессор A14X, на базе которого Apple соберет свои первые в истории ARM-ноутбуки и десктопы, прошел тест в бенчмарке GeekBench 5. По данным профильного ресурса Apple Insider, чип оказался существенно быстрее даже в сравнении с Intel Core i9-9880H, установленном в топовой комплектации MacBook Pro 16 (ноутбук вышел в октябре 2019 г.), но далеко не в том режиме, который требуется.

Премьера первых компьютеров Apple с процессорами А-серии может состояться 10 ноября 2020 г. – на этот день Apple назначила третью по счету конференцию за осень 2020 г. Первая прошла в сентябре 2020 г., и на ней Apple показала и новые планшеты, и свой первый пятинанометровый чип А14 (не путать с А14Х), вторая завершилась в октябре 2020 г. Это был дебют новых смартфонов iPhone 12.

Результаты тестов

Как пишет Apple Insider, процессор Apple A14X работает на частоте 1,8 ГГц, но при повышении нагрузки может выдавать частоту вплоть до 3,1 ГГц. В тесте участвовал неназванный компьютер с 8 ГБ оперативной памяти.

Apple пока не удалось создать достойную замену флагманским чипам Intel

По итогам испытаний будущий Apple A14X заработал 1634 балла в одноядерном режиме и 4198 баллов в многоядерном. Упомянутый Core i9 выдал при равных условиях тестирования лишь 1096 баллов в одноядерном режиме, но обошел новинку Apple в многоядерном с результатом 6869 очков. Напомним, что А14Х выполнен по пятинанометровым нормам, тогда как Core i9-9880H вышел еще во II квартале 2019 г. и производится по 14-нанометровой топологии.

Отстает Apple A14X и от процессора А12Z в составе планшета Apple iPad Pro 2020 – в многоядерном режиме он получил 4657 баллов, хотя в одноядерном режиме А14Х все же быстрее – 1118 баллов у А12Z.

К слову, у Apple также есть прототип на базе A12Z – Mac mini под названием Developer Transition Kit. Как сообщал CNews, в конце июня 2020 г. в Сеть утекли его предварительные тесты в GeekBench – ПК набирал в среднем от 736 до 852 баллов в одноядерном режиме и от 2195 до 2977 баллов в многоядерном, что заметно ниже показателей неизвестного компьютера с А14Х на борту.

Загадочная маркировка

На момент публикации материала Apple не уточняла, что означает литера «Х» в названии ее процессора. В случае А12Z последняя буква латинского алфавита указывала на разогнанную видеоподсистему в сравнении с обычным А12.

Что до оригинального А14, то, как сообщал CNews, переход на суперсовременный (по меркам 2020 г.) пятинанометровый техпроцесс не обеспечил ему достаточного прироста производительности. В популярном бенчмарке AnTuTu А14 получил лишь около 572,3 тыс. очков, тогда как Qualcomm Snapdragon 865+ заработал 667,2 тыс. И все это с учетом того, что 865+ выполнен по более старой семинанометровой топологии.

Прощание с Intel и первые ARM-компьютеры

По данным Apple Insider, 10 ноября 2020 г. Apple не покажет ни одного настольного ПК на ARM-чипах – ни Mac mini, ни Mac Pro, ни iMac. Вместо этого она продемонстрирует сразу три ноутбука – 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro и полноразмерный 16-дюймовый MacBook Pro.

Если эта информация верна, то через несколько дней Apple переведет всю свою актуальную линейку ноутбуков на собственные процессоры, а чипы Intel останутся только в десктопах, и то лишь временно. Дата премьеры ARM-компьютеров Apple пока не установлена.

Отказ от чипов Intel эксперты спрогнозировали еще в апреле 2018 г., когда проект по переход Apple на ARM-процессоры собственной разработки был в самой начальной стадии. В феврале 2020 г. эта информация получила дополнительные подтверждения, но тогда предполагалось, что переход состоится не раньше зимы-лета 2021 г. В итоге официально о прекращении выпуска компьютеров на Intel Apple объявила 22 июня 2020 г., намекнув, что первые ARM-ПК с ее логотипом могут появиться до конца 2020 г.