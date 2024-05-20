Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад
Apple собирается выпустить новый iPhone, за который попросит менее $500 – столько на старте продаж стоил культовый iPhone первого поколения, вышедший в 2007 г. Аппарат должен стать новым представителем серии iPhone SE, которую пользователи встретили очень тепло, но которая очень быстро растеряла популярность и находится в стагнации.
Возвращение к истокам
В линейке компании Apple спустя многие годы появится смартфон, который будет стоить меньше $500 (45,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 мая 2024 г.), пишет профильный портал MacRumors. По предварительным данным, это будет новое, четвертое по счету поколение модели iPhone SE – вторая и третья ревизии этого аппарата не вызвали у пользователей восторга, в отличие от первой, и Apple взяла более чем двухлетний перерыв с ней. iPhone SE 3 вышел в марте 2022 г.
История iPhone берет свое начало в январе 2007 г., и за более чем 17 лет существования смартфонов Apple, они лишь четырежды стоили дешевле $500. Например, за самый первый iPhone Apple просила $499 (45,4 тыс. руб.) в минимальной комплектации с 4 ГБ встроенной памяти, а в 2016 г. вышел первый iPhone SE за $399 (36,3 тыс. руб.). В 2020 г. свет увидел iPhone SE 2 за те же $399, а в 2022 г. появился iPhone SE 3 стоимостью $429 (39 тыс. руб.).
Даже не заинтересовавший почти никого бюджетный iPhone 5c образца 2013 г. на старте продаж оценивался минимум в $549 (50 тыс. руб.).
Ощутимо дешевле
На момент выхода материала Apple не комментировала информацию о грядущем появлении супердешевого по ее меркам смартфона с всем известным логотипом на корпусе. Но, по информации пользователя заблокированной в России соцсети Х с псевдонимом Revegnus, за свой новый мобильник будет оценен в те же $429, что на старте продаж в 2022 г. стоил iPhone SE 3. К слову, спустя более двух лет его цена совершенно не изменилась – Apple по-прежнему продает его за те же деньги в версии на 64 ГБ.
Нынешняя линейка доступных к приобретению смартфонов Apple, если не считать iPhone SE 3, начинается с вышедшего в 2021 г. iPhone 13, который сейчас стоит минимум $599 (54,5 тыс. руб.). Цена базового iPhone 14 составляет в США $699 (63,6 тыс. руб.), а за iPhone 15 придется выложить минимум $799 (72,7 тыс. руб.).
Лучше по всем параметрам
Бюджетный и самый доступный в линейке Apple iPhone SE 3 – это древний смартфон как по «железу», поскольку внутри это iPhone 11 образца 2019 г., так и по дизайну. Свою внешность ему подарил iPhone 8, дебютировавший целых семь лет назад, в 2017 г. То есть это лишь одна камера, гигантские рамки экрана, никакого Face ID и крупная кнопка Home непосредственно на лицевой панели.
Как пишет портал Apple Insider, от новинки Apple следует ожидать как минимум наличия Face ID. Если он получит эту технологию, то это будет первый в истории iPhone дешевле $500, поддерживающий ее.
MacRumors пишет, что от нового доступного iPhone, который аналитики портала называют iPhone SE 4, лишится классического IPS-экрана и перейдет, наконец, на OLED. Такие дисплеи уже давно перестали быть прерогативой только флагманских смартфонов – OLED-панель, к примеру, является частью Xiaomi Redmi Note 12S, который в официальной российской рознице, со всеми возможными наценками и НДС, стоил на момент выхода материала 16 тыс. руб. за версию с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM.
Рамки экрана будущего iPhone SE 4, вероятнее всего, сильно потеряют в толщине, поскольку сам экран вырастет с 4,7 до 6,1 дюйма по диагонали. По всей видимости, смартфон получит порт USB-C, поскольку того от Apple требует европейское законодательство. Также, пишет MacRumors, есть шанс не увидеть в составе смартфона классический переключатель режимов громкости телефона – ее, как и в смартфонах iPhone 15 Pro и Pro Max, могут заменить на многофункциональную кнопку Action Button.
Точные сроки выхода iPhone SE 4 на момент выхода материала известны не были. С одной стороны, до конца 2024 г. Apple проведет еще как минимум три мероприятия – июньскую конференцию WWDC 2024, сентябрьскую премьеру новых iPhone 16 (предварительное название), а также ежегодно в конце осени она показывает новые MacBook.
С другой стороны, весенний анонс нового iPhone SE – это уже традиция. Все три ныне существующих устройства этой линейки были показаны именно в этот период – в 2016, 2020 и 2022 гг. Портал Apple Insider пишет, что дебют iPhone SE 4, вероятно, стоит ожидать в начале 2025 г.