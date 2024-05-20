Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад

Apple собирается выпустить новый iPhone, за который попросит менее $500 – столько на старте продаж стоил культовый iPhone первого поколения, вышедший в 2007 г. Аппарат должен стать новым представителем серии iPhone SE, которую пользователи встретили очень тепло, но которая очень быстро растеряла популярность и находится в стагнации.

Возвращение к истокам

В линейке компании Apple спустя многие годы появится смартфон, который будет стоить меньше $500 (45,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 мая 2024 г.), пишет профильный портал MacRumors. По предварительным данным, это будет новое, четвертое по счету поколение модели iPhone SE – вторая и третья ревизии этого аппарата не вызвали у пользователей восторга, в отличие от первой, и Apple взяла более чем двухлетний перерыв с ней. iPhone SE 3 вышел в марте 2022 г.

История iPhone берет свое начало в январе 2007 г., и за более чем 17 лет существования смартфонов Apple, они лишь четырежды стоили дешевле $500. Например, за самый первый iPhone Apple просила $499 (45,4 тыс. руб.) в минимальной комплектации с 4 ГБ встроенной памяти, а в 2016 г. вышел первый iPhone SE за $399 (36,3 тыс. руб.). В 2020 г. свет увидел iPhone SE 2 за те же $399, а в 2022 г. появился iPhone SE 3 стоимостью $429 (39 тыс. руб.).

Keming Tan / Unsplash Впервые за долгие годы можно будет купить достойный смартфон Apple и не проделать дыру в кошельке

Даже не заинтересовавший почти никого бюджетный iPhone 5c образца 2013 г. на старте продаж оценивался минимум в $549 (50 тыс. руб.).

Ощутимо дешевле

На момент выхода материала Apple не комментировала информацию о грядущем появлении супердешевого по ее меркам смартфона с всем известным логотипом на корпусе. Но, по информации пользователя заблокированной в России соцсети Х с псевдонимом Revegnus, за свой новый мобильник будет оценен в те же $429, что на старте продаж в 2022 г. стоил iPhone SE 3. К слову, спустя более двух лет его цена совершенно не изменилась – Apple по-прежнему продает его за те же деньги в версии на 64 ГБ.

Нынешняя линейка доступных к приобретению смартфонов Apple, если не считать iPhone SE 3, начинается с вышедшего в 2021 г. iPhone 13, который сейчас стоит минимум $599 (54,5 тыс. руб.). Цена базового iPhone 14 составляет в США $699 (63,6 тыс. руб.), а за iPhone 15 придется выложить минимум $799 (72,7 тыс. руб.).

Лучше по всем параметрам

Бюджетный и самый доступный в линейке Apple iPhone SE 3 – это древний смартфон как по «железу», поскольку внутри это iPhone 11 образца 2019 г., так и по дизайну. Свою внешность ему подарил iPhone 8, дебютировавший целых семь лет назад, в 2017 г. То есть это лишь одна камера, гигантские рамки экрана, никакого Face ID и крупная кнопка Home непосредственно на лицевой панели.

TheRegisti / Unsplash Несмотря на все нововведения и улучшения, новый бюджетный iPhone не сравнится с нынешними флагманскими аппаратами Apple

Как пишет портал Apple Insider, от новинки Apple следует ожидать как минимум наличия Face ID. Если он получит эту технологию, то это будет первый в истории iPhone дешевле $500, поддерживающий ее.

MacRumors пишет, что от нового доступного iPhone, который аналитики портала называют iPhone SE 4, лишится классического IPS-экрана и перейдет, наконец, на OLED. Такие дисплеи уже давно перестали быть прерогативой только флагманских смартфонов – OLED-панель, к примеру, является частью Xiaomi Redmi Note 12S, который в официальной российской рознице, со всеми возможными наценками и НДС, стоил на момент выхода материала 16 тыс. руб. за версию с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM.

Рамки экрана будущего iPhone SE 4, вероятнее всего, сильно потеряют в толщине, поскольку сам экран вырастет с 4,7 до 6,1 дюйма по диагонали. По всей видимости, смартфон получит порт USB-C, поскольку того от Apple требует европейское законодательство. Также, пишет MacRumors, есть шанс не увидеть в составе смартфона классический переключатель режимов громкости телефона – ее, как и в смартфонах iPhone 15 Pro и Pro Max, могут заменить на многофункциональную кнопку Action Button.

Точные сроки выхода iPhone SE 4 на момент выхода материала известны не были. С одной стороны, до конца 2024 г. Apple проведет еще как минимум три мероприятия – июньскую конференцию WWDC 2024, сентябрьскую премьеру новых iPhone 16 (предварительное название), а также ежегодно в конце осени она показывает новые MacBook.

С другой стороны, весенний анонс нового iPhone SE – это уже традиция. Все три ныне существующих устройства этой линейки были показаны именно в этот период – в 2016, 2020 и 2022 гг. Портал Apple Insider пишет, что дебют iPhone SE 4, вероятно, стоит ожидать в начале 2025 г.