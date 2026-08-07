Разделы

Техника
|

Новый игровой 44,5-дюймовый монитор Acer Nitro XZ452CUV в России

Компания Acer выпустила в России монитор Nitro XZ452CUV шириной 108 см с изгибом 1500R.

Сверхширокоформатный 44,5-дюймовый монитор Nitro XZ452CUV открывает возможности для киберспорта, офисной работы и творчества. Меню настроек монитора содержит инструменты быстрого создания игровых профилей под разные игры, а также россыпь готовых профилей цветопередачи под игры, кино, графику и даже чтение. Последний сценарий применения дополнен различными технологиями защиты зрения, куда входит адаптивная регулировка яркости и тонального баланса, а также инструмент BlueLightShield Pro для подавления вредной части синего спектра и снижения мышечной нагрузки на зрение.

ac1.jpg

Acer

Монитор Acer Nitro XZ452CUV оснащен подставкой с регулировкой наклона и высоты (диапазон — 110 мм). Сзади предусмотрены все нужные разъемы, чтобы собрать полноценную игровую зону. Есть современный Type-C с выводом изображения и зарядкой PowerDelivery 90 Вт, а еще пара HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Все поддерживают номинальный вывод Dual QHD-разрешения с частотой до 165 Гц, чтобы подключить к монитору ПК, игровую консоль и рабочий ноутбук. А наличие дополнительного сетевого входа RJ-45 позволит подключиться к проводной локальной сети прямо от монитора.

Организовать аккуратный кабельный менеджмент всей периферии поможет интегрированный USB-хаб с парой скоростных USB 3.0 в дополнение к линейному USB 2.0 с функцией пробуждения. Больше готовых сценариев взаимодействия с хабом открывает фирменная утилита Display Weidget, а для организации вечернего киносеанса всегда предусмотрена пара широкополосных динамиков мощностью 5 Вт каждый.

Монитор Acer Nitro XZ452CUVbemiiphuzx уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 81 299 р.

Основные характеристики Acer Nitro XZ452CUV

Диагональ 44,5”. Разрешение Dual QHD 5120x1440 и матрица VA.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Частота обновления 165 Гц. Поддержка AMD FreeSync Premium Pro.

Яркость до 450 нит. Отображение 90% DCI-P3.

До 16,7 млн цветов. Технологии защиты зрения и профили Acer Display Widget.

KVM-переключатель для управления питанием. подставка ErgoStand с регулировкой по высоте 110 мм и углу наклона от -5° до + 20°.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Хозяева Instagram* и Facebook* заплатят миллиард долларов за вред, нанесенный детям

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще