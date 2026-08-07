Новый игровой 44,5-дюймовый монитор Acer Nitro XZ452CUV в России

Компания Acer выпустила в России монитор Nitro XZ452CUV шириной 108 см с изгибом 1500R.

Сверхширокоформатный 44,5-дюймовый монитор Nitro XZ452CUV открывает возможности для киберспорта, офисной работы и творчества. Меню настроек монитора содержит инструменты быстрого создания игровых профилей под разные игры, а также россыпь готовых профилей цветопередачи под игры, кино, графику и даже чтение. Последний сценарий применения дополнен различными технологиями защиты зрения, куда входит адаптивная регулировка яркости и тонального баланса, а также инструмент BlueLightShield Pro для подавления вредной части синего спектра и снижения мышечной нагрузки на зрение.

Монитор Acer Nitro XZ452CUV оснащен подставкой с регулировкой наклона и высоты (диапазон — 110 мм). Сзади предусмотрены все нужные разъемы, чтобы собрать полноценную игровую зону. Есть современный Type-C с выводом изображения и зарядкой PowerDelivery 90 Вт, а еще пара HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Все поддерживают номинальный вывод Dual QHD-разрешения с частотой до 165 Гц, чтобы подключить к монитору ПК, игровую консоль и рабочий ноутбук. А наличие дополнительного сетевого входа RJ-45 позволит подключиться к проводной локальной сети прямо от монитора.

Организовать аккуратный кабельный менеджмент всей периферии поможет интегрированный USB-хаб с парой скоростных USB 3.0 в дополнение к линейному USB 2.0 с функцией пробуждения. Больше готовых сценариев взаимодействия с хабом открывает фирменная утилита Display Weidget, а для организации вечернего киносеанса всегда предусмотрена пара широкополосных динамиков мощностью 5 Вт каждый.

Монитор Acer Nitro XZ452CUVbemiiphuzx уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 81 299 р.

Основные характеристики Acer Nitro XZ452CUV

Диагональ 44,5”. Разрешение Dual QHD 5120x1440 и матрица VA.

Частота обновления 165 Гц. Поддержка AMD FreeSync Premium Pro.

Яркость до 450 нит. Отображение 90% DCI-P3.

До 16,7 млн цветов. Технологии защиты зрения и профили Acer Display Widget.

KVM-переключатель для управления питанием. подставка ErgoStand с регулировкой по высоте 110 мм и углу наклона от -5° до + 20°.