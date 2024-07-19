Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки

В продаже у российских ритейлеров появился новый игровой монитор Predator X32QFS. Его основной особенностью стала MiniLED-подсветка, за счет которой удалось реализовать 1152 зоны затемнения на экране. Технология MiniLED позволяет добиться более контрастной картинки и более резких переходов между светлыми и темными участками без свойственных для более простых типов подсветок шлейфов. Также Predator X32QFS предлагает большой экран 31,5 дюйма с разрешением 4К и частотой обновления 150 Гц.

Основные характеристики Predator X32QFS: диагональ 31,5 дюйма; формат: 16:9; тип матрицы IPS; разрешение UHD (3840x2160); частота обновления 150 Гц; время отклика 0,5 мс; пиковая яркость до 1000 кд/м²; поддержка AMD FreeSync Premium Pro; поддержка Multi-Stream Transport.

Технология MiniLED в мониторе Predator X32QFS выводит изображение на уровень, близкий к тому, который обеспечивают топовые OLED-мониторы. За счет очень малого размера светодиодов подсветки новинке удается обеспечивать глубокий черный цвет на темных участках. На фоне такого черного другие цвета выглядят ярче и контрастнее. Всего в мониторе организовано 1152 независимые локальные зоны подсветки.

Пиковая яркость Predator X32QFS составляет 1000 нит, что подтверждено сертификатом VESA DisplayHDR 1000. Это значит, что независимо от места установки пользователь всегда сможет видеть яркую, красочную картинку.

Монитор получил прямой экран диагональю 31,5 дюйма — достаточно большой для полного погружения в игру, но не огромный, и поэтому легко умещающийся на среднем столе. Характеристики IPS-матрицы отвечают запросам современных геймеров. Частота обновления составляет 150 Гц, а время отклика — всего 0,5 мс. Predator X32QFS поддерживает технологию синхронизации кадров монитора и видеокарты AMD FreeSync Premium Pro.

Новый монитор можно использовать не только для игр, но и для творчества. Производитель заявляет практически полное (99%) покрытие цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, что гарантирует точную цветопередачу. Еще одним доказательством точного соответствия цветов стал показатель Delta E<2, достойных хороших дизайнерских мониторов.

Predator X32QFS поддерживает режим DisplayPort MST, который позволяет подсоединять несколько мониторов последовательно. При этом для подключения к источнику сигнала достаточно одного порта DP. Последовательное соединение избавляет от необходимости тянуть кабели от системного блока или ноутбука к каждому из мониторов. К тому же многие ноутбуки имеют всего один выход для подключения внешних экранов, и тогда использовать несколько физически невозможно. Для переключения сигнала между мониторами в Predator X32QFS предусмотрен встроенный KVM-модуль.

Новинка получила поддержку ряда интерфейсов. Прежде всего, это HDMI 2.1 с поддержкой подключения PS5 и XBOX Series X для игры с актуальными характеристиками (4К/144 Гц). Есть DP 1.4, USB Type-C для подключения питания (PD 65W), два разъема USB 3.2 Type-А и еще один Type-В. Для вывода звука можно использовать пару встроенных колонок по 3 Вт или подключить выносные колонки через аудиовыход 3,5 м.

В Predator X32QFS реализован продвинутый комплекс технологий для защиты зрения. Acer BlueLightShield Pro минимизирует количество вредного синего спектра света, Acer ComfyView уменьшает количество бликов на экране, а Acer Flickerless устраняет мерцание, чтобы снизить утомляемость глаз.

Монитор можно легко настроить «под себя» для еще более продуктивной работы или гейминга. Подставка ErgoStand допускает поворот вокруг горизонтальной оси в пределах от -5 до + 25 градусов, вокруг вертикальной — на 25 градусов. Также можно менять высоту в пределах 100 мм.

Монитор Predator X32QFS уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 107990 руб.