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Монитор Acer Nitro EI491CURS с диагональю 49 дюймов в широком формате 32:9

На российский рынок поступил 49-дюймовый монитор Acer Nitro EI491CURS с изогнутой широкоформатной VA-матрицей. В списке характеристик – высокая частота обновления 120 Гц, панорамное соотношение сторон 32:9 и поддержка HDR 400. Разрешение – DQHD или 5120x1440, точность цветопередачи – 94% DCI-P3. В наличии поддержка AMD FreeSync Premium Pro и функции DisplayWidget.

Основные характеристики новинки Acer Nitro EI491CURS: диагональ 49 дюймов; кривизна экрана 1800R; разрешение DQHD 5120x1440; матрица VA; частота обновления 120 Гц; поддержка AMD FreeSync Premium Pro; яркость до 400 кд/м²; отображение 94% DCI-P3, до 16,7 млн цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; подавление синего излучения BlueLight Shield; технологии для защиты зрения VisionCare; подставка с регулировкой по высоте 95 мм, углу наклона -5°/+15°, повороту влево/вправо на 15.

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Acer
Acer Nitro EI491CURS

Монитор Acer Nitro EI491CURS имеет время отклика отклика 4 мс, выполнен в безрамочном дизайне ZeroFrame с ярко выраженным изгибом 1800R. В комплекте прилагается подставка ErgoStand с возможностью регулировки по высоте 95 мм, углу наклона -5°/+15°, а также повороту влево/вправо на 15°. Предусмотрена и возможность крепления к стене благодаря крепежным отверстиям VESA 75x75.

На задней стенке корпуса расположены два разъема HDMI 2.0, а также пара DisplayPort 1.4, комбинированный аудиовход и гнездо подключения стандартного кабеля к сети 220В. Присутствует аудиосистема с двумя динамиками мощностью по 3 Вт каждый, а управление меню осуществляется навигационной клавишей.

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Кадры

С монитором Acer Nitro EI491CURS можно выбрать подходящие настройки изображения под определенный вид работы, или развлечений при помощи готовых цветовых профилей. Дополнительно есть DisplayWidget с шестью готовыми настройками и выбором параметров для ручной корректировки. В наличии также множество инструментов защиты зрения Acer VisionCare. В его состав входит антибликовое покрытие Acer ComfyView, технологии Acer Low Dimming, Acer Flicker Less и система подавления вредного синего спектра света Acer BlueLight Shield.

Монитор Acer Nitro EI491CURS доступен в магазинах российских ритейлеров по цене от 93 500 руб.

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