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Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X

В продажу на российский рынок поступила изогнутая широкоформатная HDR-новинка Acer Predator X34X с 10 Бит OLED-матрицей и откликом 0,01 мс. Главные особенности: контрастность 1,5М:1, пиковая яркость до 1300 кд/м² и частота обновления до 240 Гц. Они объединены в широкоформатном 34-дюймовом экране с UWQHD-разрешением 3440х1440 пикселей. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки Acer Predator X34X: диагональ 34 дюйма, изогнутый 800R; разрешение UWQHD 3440x1440 и матрица OLED; частота обновления 240 Гц; время отклика 0,01 мс; поддержка AMD FreeSync Premium Pro; яркость до 450 кд/м²; отображение 99% DCI-P3; до 1,07 млрд цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; подставка с регулировкой по высоте 120 мм, углу наклона -5°/+20°, вращению -15°/+15°.

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Acer
Acer Predator X34X

OLED-матрица диагональю 34 дюйма в изогнутом формате с радиусом кривизны 800R формирует выраженную панораму с контрастом 1,5М:1 и яркость до 450 кд/м². В формате 21:9 с высоким разрешением UWQHD 3440x1440 пикселей покрывается большая часть поля зрения игрока. Охват 99% профессиональной цветовой палитры DCI-P3 и заводская калибровка Delta E<1 обеспечивают насыщенные цветовые оттенки с нативной поддержкой HDR 400. Многофункциональная подставка ErgoStand из металла снабжена кабельным менеджментом, а интегрированный внутрь адаптер питания сокращает число внешних элементов на рабочем столе. Помимо корректировки по углу наклона -5°/+20° дополнительно предусмотрена настройка по высоте 120 мм и вращение влево/вправо на 15°. Предусмотрена и возможность использования настенного крепления VESA 100.

Список доступных интерфейсов подключения источников охватывает все для современных игровых систем, включая ноутбуки, ПК и приставки. В наличии два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB4 с поддержкой Power Delivery 90 Вт, плюс USB-хаб на три порта USB 3.2, USB-B с KVM-Switch 2/2 для включения ПК от подключенной к монитору периферии, а заодно комбинированный аудиовыход под гарнитуру. Присутствует и встроенная аудиосистема из двух широкополосных динамиков мощностью 5 Вт каждый.

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Монитор продуман для активного использования в свободное от игр время. Для комфортной работы с офисными, бытовыми и творческими задачами доступен широкий пакет инструментов защиты зрения Acer EyeSafe 2.0. А для снижения вредного синего излучения предусмотрена технология BlueLightShield Pro. Значительное внимание уделено и антибликовым свойствам защитного покрытия матрицы с высокой светопропускаемостью и твердостью 3H для защиты от царапин.

Монитор Acer Predator X34X уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 140 990 руб.

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