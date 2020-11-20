Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото

Acer представила на российском рынке 32-дюймовый игровой монитор Predator XB323UGP, который отличается качеством изображения и производительностью. Новинка поддерживает разрешение WQHD с частотой обновления экрана до 170 Гц и временем отклика в 0,5 мс, а также технологии Nvidia G-Sync Compatible и VESA Certified DisplayHDR 600.

Predator XB323UGP выглядит стильно и агрессивно. Футуристичная «птичья лапа» подставки поддерживает большой 32-дюймовый экран, выполненный по технологии ZeroFrame, чтобы игрок мог сосредоточить все свое внимание на изображении. При этом новинка легко подстраивается под потребности и положение за столом конкретного пользователя. Для этого в подставке XB323UGP есть функции изменения высоты экрана над столом, его поворота и даже перевода в портретный режим, например, для сборки системы с несколькими мониторами.

Для подключения к ПК и внешним устройствам в мониторе предусмотрены два порта HDMI, порт DisplayPort, разъем для наушников и хаб с четырьмя портами USB 3.0. Также новинка оборудована двумя встроенными двухваттными стереодинамиками.

В Predator XB323UGP используется матрица IPS с поддержкой технологии Agile-Splendor, что позволяет добиться отличного качества картинки, широких углов обзора (178/178 градусов) и высокой производительности. А разрешение WQHD (2560x1440 пикселей) обеспечивает максимальную детализацию и четкость изображения.

Игровой монитор Acer Predator XB323UGP

99-процентный охват цветового пространства AdobeRGB придает цветам и оттенкам на экране естественность и насыщенность, а поддержка технологии VESA Certified DisplayHDR 600 увеличивает максимальную яркость и помогает сохранить мелкие детали как в ярко освещенных, так и в затемненных участках изображения.

При этом XB323UGP не был бы игровым монитором, если бы не смог обеспечить максимальную производительность и скорость реакции на действия игрока. В режиме разгона частота обновления новинки достигает 170 Гц, а время отклика — всего 0,5 мс.

Помимо мощной аппаратной части новинка поддерживает все необходимые современному геймеру технологии. Например, Nvidia G-Sync Compatible помогает устранить разрывы изображения, синхронизируя частоту обновления экрана монитора и видеокарты. А комплекс технологий Predator Gameview позволяет улучшить видимость объектов на темных картах (DarkBoost), чтобы рассмотреть притаившихся соперников, включить экранный прицел или быстро выбрать подходящий для жанра текущей игры режим настроек.

Монитор Predator XB323UGP уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки — 74990 руб.