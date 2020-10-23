Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото

Acer представила принципиально новые и обновленные продукты в линейке ConceptD. Новый мощный настольный компьютер в корпусе формата Mid-Tower, предназначенный для проектов BIM (информационное моделирование зданий) и CAD (автоматизированное проектирование), а также для интенсивного 3D-моделирования, рендеринга и анимации, получил название ConceptD 300. Ноутбуки ConceptD 7 и ConceptD 7 Pro теперь оснащаются процессорами Intel Core 10-го поколения и новой системой охлаждения Vortex Flow от Acer.

ConceptD — это бренд премиальных ПК, разработанных для профессиональных создателей контента и любителей. ПК оптимизированы для графических дизайнеров, кинематографистов, инженеров, архитекторов, разработчиков и других творческих людей.

Настольные компьютеры ConceptD имеют неустаревающий дизайн, они выполнены в чистом белом цвете, и к ним можно подобрать соответствующий по стилю монитор.

Самое новое дополнение к линейке настольных компьютеров ConceptD — ConceptD 300 — это устройство в форм-факторе mid-tower 18L, достаточно компактное, чтобы его можно было без помех разместить на столе. Выглядит он следующим образом: с красивой белой отделкой отлично сочетаются элегантная деревянная панель сверху и черная передняя панель. Помимо приятного внешнего вида, благодаря которому устройство впишется в любой современный офис, оно имеет ряд функциональных особенностей, разработанных в ключе современной эстетики. Так, большой передний воздухозаборник с рисунком из треугольников наряду с боковой вентиляцией обеспечивает оптимальное охлаждение и поддерживают уровень шума не выше 40 дБА, что примерно соответствует тишине в библиотеке.

Acer ConceptD 300

Внутри корпуса находятся процессор Intel Core i7 10-го поколения, графика Nvidia GeForce RTX 3070 и 64 ГБ памяти DDR4 2666 МГц, что позволяет без проблем заниматься на ConceptD 300 видеомонтажом и 3D-моделированием, работать с системами автоматизированного проектирования (CAD) и т.д. Наличие жесткого диска емкостью до 4 ТБ и быстрого SSD-накопителя PCIe M.2 объемом до 1 ТБ делает ConceptD 300 подходящим решением для архитекторов, 3D-художников и видеоредакторов.

На передней панели эргономично размещены порты ввода-вывода, в числе которых несколько разъемов USB 3.2, встроенный кардридер формата SD и порт USB Type-C, позволяющий подключать к ПК несколько дисплеев и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Ноутбуки ConceptD 7 обеспечивают производительность и мобильность, необходимые создателям творческого контента — профессионалам и любителям, — которые часто работают вдали от офиса или домашней студии и должны создавать и редактировать работу буквально на ходу. Им важны производительность и точность цветопередачи, поэтому ноутбуки, создаваемые для них, имеют мощные процессоры и графику, высококачественные дисплеи и систему охлаждения. Эти устройства выполнены в тонком и легком белом корпусе, который всегда выглядит чистым и новым благодаря специальному прочному защитному керамическому слою на металлической поверхности — он обеспечивает твердость, прочность и устойчивость к загрязнению и пожелтению.

Acer ConceptD 7

Оба обновленных ноутбука ConceptD 7 имеют такую же производительность, как у настольного компьютера, благодаря процессору Intel Core 10-го поколения. Еще они оснащены встроенным ИИ-инструментом для интеллектуальной производительности, модулем Intel Wi-Fi 6 (Gig+) и дисплеем 4K IPS и поддерживают технологию Thunderbolt 3. Беспроводное соединение до трех раз быстрее, чем стандартное 802.11 ac 2x2 80 МГц (867 Мбит/с). Оно обеспечивает меньшую задержку, что является важным фактором для потоковой передачи данных или видеоконференцсвязи.

ConceptD 7 Pro имеет мощный графический процессор Nvidia Quadro RTX 5000 с 3072 ядрами CUDA, 48 ядрами RT, 384 тензорными ядрами и 16 ГБ сверхбыстрой графической памяти. Это создает все необходимые условия для одновременной работы с несколькими приложениями по созданию контента. ConceptD 7 также включает в себя графические процессоры Nvidia GeForce RTX, которые идеально подходят для проектирования цифровых моделей, создания видео для YouTube, полнометражных фильмов, 3D-контента в реальном времени или прямых трансляций игр для Twitch.

Acer ConceptD 7 Pro

Отличительной особенностью ноутбуков ConceptD 7 является 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей), сертифицированный Pantone. Он имеет цветовой охват 100% цветового пространства Adobe RGB и точность цветопередачи Delta E<2.

В обоих ноутбуках используется специально разработанное решение для охлаждения — это три высокоэффективных вентилятора и новейшая технология охлаждения Acer, которые работают вместе, создавая аэродинамический «вихревой поток» (Vortex Flow), снижающий уровень шума до менее чем 40 дБА и гарантирующий, что все компоненты внутри устройства не перегреются даже при большой нагрузке.

Обновленные порты USB 3.2 Gen 2 обеспечивают более быстрое соединение (до 10 Гбит/с) с камерами и внешними дисками, в то время как Thunderbolt 3 обеспечивает более быструю загрузку файлов и скорость передачи данных на уровне 40 Гбит/с. Быстрое и простое соединение с несколькими дисплеями возможно благодаря поддержке DisplayPort через USB-C. Сенсорная панель также была модернизирована в сравнении с предыдущими версиями этих ноутбуков и теперь закрыта стеклом Corning Gorilla для плавного и точного ввода. Наконец, поддержка DTS X: Ultra Audio гарантирует превосходное качество звука, что крайне важно для прямых трансляций, презентаций и онлайн-встреч.

Для оптимизации новых ноутбуков ConceptD 7 и для того, чтобы обеспечить совместную бесперебойную работу аппаратного и программного обеспечения, Acer сотрудничала с рядом независимых поставщиков программного обеспечения и крупных компаний-разработчиков.

ConceptD 300 будет доступен в регионе EMEA в ноябре 2020 г. по цене от 1299 евро, а в Китае — в октябре 2020 г. по цене от 12999 юаней.

ConceptD 7 Pro будет доступен в Северной Америке в декабре 2020 г. по цене от 3499,99 долларов США, а в регионе EMEA — в октябре 2020 г. по цене от 3699 евро.

ConceptD 7 будет доступен в Северной Америке в декабре 2020 г. по цене от 3299,99 долларов США, а в регионе EMEA — в октябре 2020 г. по цене от 2899 евро.