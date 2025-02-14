Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED

TCL, популярный в России производитель телевизоров, выпустил два монитора для настольных ПК, которые, обладая низкой по меркам 2025 г. стоимостью, наделены спецификациями на уровне гораздо более дорогих моделей. Среди особенностей – частота обновления 300 Гц, экран mini-LED, яркость 1600 нит. У конкурентов нет аналогов за эти деньги.

Китай впереди всех

Китайская компания TCL, известная в России своими недорогими и технологически продвинутыми телевизорами, выпустила две новых модели мониторов, каждая из которых устраивает мини-революцию в своем сегменте. Они носят название Thunderbird Q8 SE и Thunderbird F6 и наделены спецификациями, которых нет у конкурентов за те же деньги.

Это модели из разных ценовых категорий – Thunderbird F6 стоит 999 юаней или 12,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 февраля 2025 г., но при этом располагает частотой обновления 300 Гц. Thunderbird Q8 SE дороже – за него потребуется выложить 3299 юаней (40,7 тыс. руб.), но в эту сумму входит экран mini-LED, который также имеется и в модели F6

Чем выше частота обновления экрана, тем выше качество изображения в очень динамичных видеоиграх. Что до технологии mini-LED – это, по сути, дополнительный массив из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой.

Иными словами, mini-LED позволяет заметно улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели.

Стоит ли ждать в России

Обе новинки TCL относятся к классу игровых мониторов. Как пишет портал GizmoChina, в Китае их продажи начнутся 18 февраля 2025 г.

Шанс на то, что не придется заказывать мониторы через китайские магазины, есть

О сроках появления новых мониторов TCL в России к моменту выхода материала информации не было, однако сама по себе вероятность их появления в отечественной рознице отлична от нуля. Редакция CNews обнаружила на российском официальном сайте TCL упоминание нескольких ранее вышедших мониторов серии Thunderbird и вместе со ссылкой на их приобретение на Ozon, хотя в самом маркетплейсе они значатся как распроданные.

И все же купить мониторы TCL в России непросто

В классических российских розничных сетях, а также на Wildberries мониторы TCL к моменту выхода материала не продавались, но зато массово продавались телевизоры этой компании. Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries, «Ситилинка», «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon с вопросом о планах по поставкам в Россию новых мониторов Thunderbird Q8 SE и Thunderbird F6 и ожидает ответа.

Возможности младшей модели

TCL Thunderbird F6 – это монитор с 24,5-дюймовым экраном и поддержкой разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей. С учетом невысокой стоимости у него есть три конкурентных преимущества – два основных и одно дополнительное.

К основным относятся частота обновления 300 Гц для очень динамичных игр и наличие mini-LED для повышенного качества изображения. Дополнительная «фишка» – это подставка, которая дает возможность выбирать требуемый угол наклона в и диапазоне от -5 до +15 градусов), а также настраивать высоту расположения экрана в пределах 125 миллиметров. Вместе с этим подставка позволяет поворачивать дисплей по горизонтали на 20 градусов в обе стороны, а также вращать его по вертикали на 90 градусов, переводя из привычного ландшафтного формата в портретный и обратно.

Матрица экрана – это IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и уменьшенным до 1 мс временем отклика. Пиковая яркость достигает 600 нит в режиме HDR. Производителем заявлен охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB на уровне 97% и 99% соответственно, что делает монитор подходящим не только для геймеров, но и для тех, кто работает с фотографией и графикой.

В мониторе реализована поддержка технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, а благодаря mini-LED в нем есть 180 зон локального затемнения и динамическая контрастность 1000000:1). Упомянута и функция подавления ШИМ-мерцания, за счет чего должна снижаться нагрузка на глаза.

Из интерфейсов в монитор есть два HDMI и один порт DisplayPort 1.4. также есть гнездо для наушников.

Монитор, у которого почти все больше

TCL Thunderbird Q8 SE (Special Edition) стоит значительно дороже предыдущей модели по целому ряду причин. Первая – он больше, диагональ его экрана увеличена до 34 дюймов, а сам экран закруглен, радиус изгиба здесь – 1500R.

В новинке тоже есть mini-LED, только зон подсветки не 180, а 1152, а яркость достигает отметки 1600 нит. Разрешение дисплея увеличено до 3440х1440 пикселей (Quad HD+), но частота обновления снижена, хотя и по-прежнему очень высокая – 180 Гц против 60 Гц в большинстве современных мониторов.

GizmoChina / TCL TCL Thunderbird Q8 SE (Special Edition)

Как и в модели F6, время отклика матрицы в TCL Thunderbird Q8 SE составляет 1 мс. К 97% DCI-P3 и 99% sRGB добавился 95-процентный охват цветового пространства AdobeRGB. В списке характеристик упомянуты технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync и динамическая контрастность 1000000:1.

Интерфейсов у Thunderbird Q8 SE намного больше в сравнении с Thunderbird F6. В их числе – два HDMI, по одному USB-A 3.0, USB-C (выдает до 90 Вт), а также DisplayPort 1.4 и вход для наушников. USB-C может использоваться вместо HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру или ноутбуку, а также в качестве порта зарядки мобильных устройств.

Дополнительно предусмотрены два динамика мощностью 3 Вт каждый. Корпус монитора украшен RGB-подсветкой и дополнен подставкой с регулировкой высоты расположения и углов наклона и поворота экрана.