Acer представила игровой монитор Predator XB323UGX. Цена. Фото

Acer представила новую модель из линейки игровых устройств Predator. 32-дюймовый гигант Predator XB323UGX предназначен для геймеров и киберспортсменов, которым важна каждая миллисекунда. Новинка отличается невероятно высокой производительностью, внушительной диагональю экрана и поддержкой современных игровых технологий. Также монитор оборудован эргономичной стойкой с возможностью настройки положения экрана под индивидуальные потребности пользователя, встроенными динамиками и хабом с четырьмя портами USB 3.0 для подключения внешних устройств.

Дизайн Predator XB323UGX выдержан в фирменном стиле Predator — тонкие рамки Zero Frame вокруг огромного экрана, острые углы треугольной стойки и общее ощущение бьющей через край хищной энергии. Несмотря на футуристичный внешний вид, монитор поддерживает все необходимые настоящему геймеру настройки эргономики. Ведь игровые сессии могут затянуться на долгие часы, и крайне важно, чтобы пользователь не приносил в жертву победам свой комфорт и правильную осанку. Стойка Predator XB323UGX поддерживает возможность поднимать экран на высоту до 125 мм над столом, наклонять его вперед и назад и поворачивать в стороны, чтобы собрать геймерскую систему с несколькими безрамочными мониторами.

Не меньше удобства предлагают и возможности подключения новинки к ПК и внешним устройствам. Монитор оборудован полным набором современных портов, включая два разъема HDMI, разъем DisplayPort и вход для наушников. Последний особенно пригодится пользователю, если он решит отказаться от внешних колонок в пользу встроенных двухваттных динамиков.

Матрица IPS с технологией Agile-Splendor обеспечивает новинке углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, чтобы картинка на экране не выцветала даже при взгляде под углом. В то же время поддержка Vesa Certified DisplayHDR 600 помогает увеличить максимальную яркость экрана до внушительных 600 нит. Качественная цветопередача с 99-процентным охватом гаммы Adobe RGB гарантирует насыщенность и естественность оттенков в играх и фильмах.

32-дюймовый монитор Acer Predator XB323UGX

Благодаря поддержке высокого разрешения WQHD (2560х1440 пикселей) пользователь сможет рассмотреть на 32-дюймовом экране Predator XB323UGX каждую мелочь и вовремя заметить притаившегося в темном углу соперника. Высокая производительность новинки поможет ему вовремя среагировать на любые происходящие в игре события. Частота обновления экрана была разогнана инженерами Acer до 270 Гц, а время отклика снижено до 0,5 мс, что позволяет практически полностью устранить задержку между действиями игрока и их отображением на экране. Также монитор поддерживает технологию Nvidia G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления видеокарты и монитора. Благодаря этому смена кадров происходит плавно, без разрывов и отвлекающих внимание «лесенок», а движущиеся объекты не расплываются и не оставляют за собой шлейф.

Игровой монитор Predator XB323UGX уже появился в продаже на российском рынке по рекомендованной цене от 89990 руб.