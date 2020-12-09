AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото

AOC, специалист по производству дисплеев, представила 49-дюймовую (124 см) новинку Agon AG493UCX с соотношением сторон 32:9. Новый монитор выглядит как объединение двух 27-дюймовых QHD-экранов в одну бесшовную панель. Рамки с трех сторон AG493UCX отсутствуют, что позволяет увлеченным геймерам погружаться в игры. Как представитель семейства Agon, AG493UCX обладает решающими для игр характеристиками: частота обновления 120 Гц, время отклика MPRT 1 мс, DisplayHDR 400 и FreeSync Premium Pro. С разрешением 5120x1440 пикселей, режимом Picture by Picture («Картинка рядом с картинкой»), переключателем KVM для работы с несколькими источниками входящего сигнала и возможностью подключения USB-C, новый монитор также станет помощником в деле повышения производительности для создателей контента, пользователей YouTube и стримеров.

Бесшовная VA-панель Agon AG493UCX обладает изгибом 1800R (радиус 1,8 м), полностью охватывая периферийное зрение пользователя слева и справа. Соотношение сторон монитора составляет 32:9, разрешение — 5120x1440 пикселей, а частота обновления — 120 Гц. Время отклика 4 мс GtG и 1 мс MPRT гарантирует, что изображение не будет смазываться, а технология AMD FreeSync Premium Pro устраняет рывки и разрывы и обеспечивает низкую задержку даже при включенном HDR.

По сравнению с конфигурацией из двух мониторов, когда боковые рамки между ними, какими бы тонкими они ни были, всегда находятся прямо в центре, AG493UCX предлагает единое и непрерывное пространство экрана. Тем не менее, основной специализацией нового монитора все же остаются игры. Любители полетать в открытом небе или погонять по автомобильному треку получат максимальный эффект погружения благодаря соотношению сторон. Сообщество любителей игр-симуляторов особенно это оценит.

Чтобы лучше использовать всю ширину экранного пространства, можно включить режим «Картинка рядом картинкой», при котором сразу два изображения с соотношением сторон 16:9 из разных источников отображаются на одном устройстве. При одновременном использовании двух ПК можно воспользоваться переключателем KVM и ограничиться одним набором клавиатура/мышь. Это отличный вариант для геймеров, которые используют дополнительный ПК для потоковой трансляции в реальном времени. Монитор AG493UCX также принимает входной сигнал дисплея USB-C (через альтернативный режим DP) и может, благодаря режиму USB-C Power Delivery, заряжать подключенный ноутбук с мощностью 65 Вт. Все эти функции превращают гигантский игровой монитор в производительную машину.

Сверхширокий монитор Agon AG493UCX

Монитор AG493UCX оснащен VA-панелью, которая обеспечивает исходный коэффициент контрастности 3000:1, максимальную яркость 550 нит, цветовое пространство sRGB 121%, охват гаммы AdobeRGB 90% и DCI-P3 90%, а также углы обзора 178°/178°. Этот игровой монстр также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 благодаря отображению контента с высоким динамическим диапазоном — так же, как наши глаза воспринимают свет.

Монитор AG493UCX обладает следующими характеристиками: прочной подставкой высотой 100 мм, с углами наклона -3,5/13,5° и поворота -15,5/15,5°; два динамика мощностью 5 Вт; два разъема HDMI 2.0 и два DP 1.4; концентратор USB 3.1 с тремя разъемами и входом USB-C (видео и мощность зарядки 65 Вт); счетчик кадров FPS и прицел Dial Point; шесть игровых режимов для игр разных жанров, из которых три — настраиваемые пользователем; технология FlickerFree и режим Low Blue; новое экранное меню с элегантным дизайном и программное обеспечение для него (AOC G-Menu).

Продажи монитора AOC Agon AG493UCX в Европе стартуют в декабре 2020 г. по ориентировочной цене 102049 руб.