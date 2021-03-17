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Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото

Техника

Acer представила на российском рынке монитор Nitro XV272UX. Новинка получила маркировку AMD FreeSync Premium Technology и сертификат VESA Certified DisplayHDR 400. Помимо этого, Nitro XV272UX поддерживает популярные технологии защиты зрения, минимальное время отклика составляет 0,5 мс, а частота обновления без разгона – 270 Гц при разрешении 2560х1440 (WQHD).

Строгий и лаконичный дизайн Nitro XV272UX придает монитору стильный и современный вид, устройство без труда впишется в любую обстановку и будет отлично смотреться как на офисном столе, так и в домашнем интерьере. Монитор имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, а компактная подставка обладает впечатляющей функциональностью. Имеется возможность регулировки наклона от -5° до -25°, поворота по горизонтали на 360°, перехода в портретный режим и изменения положения экрана по высоте (до 120 мм). Еще одной особенностью Nitro XV272UX является наличие KVM-переключателя, который позволяет управлять несколькими устройствами, используя один набор клавиатуры и мыши. Для подключения к источнику сигнала и дополнительной периферии присутствуют два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, USB 3.1 Type-C, четыре USB 3.0 и выход на наушники.

Nitro XV272UX сочетает в себе высокие качество изображения и производительность в играх. Минимальное отклонение Delta E и соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB на 99% позволяет рассматривать монитор не только для игр, но и как профессиональное решение для работы с графикой и видео. Этому способствует и разрешение 2560х1440 пикселей, которое позволяет расширить рабочую область. Высокая скорость отклика монитора, составляющая 0,5 мс при разгоне, и частота обновления до 270 Гц делают возможным почти мгновенное реагирование на происходящее на экране, что дает серьезное преимущество в многопользовательских играх.

В свою очередь, поддержка AMD FreeSync Premium позволяет синхронизировать частоту кадров с частотой обновления экрана и таким образом избежать возможных артефактов, шлейфов и разрывов, а также добиться максимальной плавности изображения даже в динамичных сценах.

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Монитор Acer Nitro XV272UX

Для борьбы с негативным воздействием на зрение во время длительных игровых сессий Acer Nitro XV272UX имеет поддержку технологий его защиты. Так, Acer BlueLightShield и Flickerless призваны уменьшить свечение синего спектра света и мерцание, являющиеся вредными для глаз. За нейтрализацию бликов отвечает Acer ComfyView, а технология Low Dimming позволяет снизить яркость при недостаточном внешнем освещении. Вместе данные технологии обеспечивают комфортный и безопасный для глаз игровой процесс и позволяют находиться перед монитором более длительное время без вреда для здоровья.

Для удобства контроля и настройки имеется утилита Acer Display Widget. С ее помощью можно переключать режимы изображения, изменять свойства картинки для определенной задачи, переключаться между источниками сигнала и многое другое.

Acer Nitro XV272UX уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена – 66990 руб.

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