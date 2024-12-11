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Nitro XV345CURX: огромный геймерский UWQHD-монитор на изогнутой VA-матрице с частотой обновления 240 Гц

На российском рынке представлен игровой монитор Nitro XV345CURX с экраном на изогнутой VA-матрице, диагональю 34" и разрешением UWQHD. Частота обновления в 240 Гц и время отклика пиксела до 0,5 мс делают новинку актуальной для любого геймера. Монитор получил дизайнерский корпус ультратонкими рамками (ZeroFrame) и тыльной светодиодной RGB-подсветкой. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Nitro XV345CURX: диагональ: 34 дюйма; формат: 21:9; тип матрицы: VA; разрешение: UWQHD (3440x1440); радиус изгиба 1000R; частота обновления: до 240 Гц; время отклика: до 0,5 мс; пиковая яркость: 300 кд/м²; сертификаты: HDR 10; поддержка: AMD FreeSync Premium.

Nitro XV345CURX прекрасен для любых игр, а также просмотра кино и рабочих задач – для всех вариантов применения подойдет этот широкоформатный монитор диагонали 34 дюйма и с соотношением сторон 21:9. Изогнутый дисплей, построенный на VA-матрице с частотой обновления до 240 Гц, создает изображение с разрешением 3440x1440 и яркостью в 300 нит, видимое под углами обзора до 178° по обtим осям. Контраст – до 100M:1, возможности которого раскрывает поддержка HDR 10. Цветовой охват новинки – 90% пространства Adobe RGB.

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Nitro XV345CURX: огромный геймерский UWQHD-монитор на изогнутой VA-матрице с частотой обновления 240 Гц

Nitro XV345CURX получил четыре разъема для подключения к источникам сигнала: два Display Port 1.4 и два HDMI 2.0. При подключении через DP доступна максимальная частота обновления 240 Гц, при использовании HDMI – 100 Гц. Поддержка AMD FreeSync Premium оптимизирует взаимодействие монитора с видеокартой компьютера в любом режиме.

Штатная стойка, встроенное аудио и другие особенности

Комплектная стойка Nitro XV345CURX позволяет изменять наклон монитора в пределах от -5° до +15° и выполнять повороты в любую сторону до 20°. Есть возможность увеличить высоту установки дисплея на дополнительные 110 мм. Внутрь фирменной стойки можно убрать интерфейсные кабели и силовой шнур.

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Облачные тренды

Наличие разъем VESA (100x100) позволяет легко заменить штатную стойку на иную желаемую пользователем. Блок питания у Nitro XV345CURX встроенный. Есть встроенная аудиосистема из двух динамиков (мощность по 3 Вт каждый). Для подключения внешних аудиоустройств – от гарнитур до саундбаров – можно использовать аналоговый аудиовыход (jack, 3,5 мм).

Защита зрения: комплекс из четырех технологий

Комплекс Acer VisionCare 2.0, реализованный в Nitro XV345CURX, включает наиболее полный набор технологий для защиты зрения пользователя. Технологии оптимизируют изображение, подавляя мерцание, уменьшая количество бликов и оптимизируя количество синей составляющей в свечении монитора.

Монитор Nitro XV345CURX уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 53,5 тыс. руб.

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