На российском рынке доступен монитор Acer Nitro ED343CURJ0

На российском рынке появился новый игровой монитор Acer Nitro ED343CURJ0 с 34‑дюймовым изогнутым дисплеем формата 21:9 и разрешением UWQHD. Устройство рассчитано на геймеров и любителей глубокого погружения в экшн: крупная панель, высокая частота обновления и широкий набор интерфейсов делают монитор универсальным решением для игр, стриминга и просмотра мультимедийного контента.

Acer Nitro ED343CURJ0 сочетает в себе игровую отдачу и практичность: изогнутая конструкция с кривизной 1000R обеспечивает попадание в угол обзора всех углов экрана, а VA‑панель гарантирует высокий контраст и глубокие чёрные тона. При этом монитор остаётся пригодным для базовой работы с видео и редактирования фото благодаря точной цветопередаче и поддержке HDR10.

Acer Nitro ED343CURJ0 использует 34‑дюймовую VA‑матрицу с разрешением 3440x1440 пикселей (UWQHD). Кривизна с радиусом 1000R повышает ощущение погружения, устраняя необходимость поворачивать голову и делая охват поля зрения более естественным. Показатель статической контрастности панели составляет 3000:1, что даёт выраженную глубину чёрного и хорошую проработку теней. Это особенно важно в сюжетных играх с большим количеством тёмных сцен.

Яркость дисплея Acer Nitro ED343CURJ0 в стандартном режиме достигает 300 нит, чего достаточно для комфортной работы в любых условиях освещения. Поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон и улучшает восприятие ярких и тёмных участков сцены. Благодаря сочетанию высокой контрастности VA‑панели и поддержке HDR 10 даже мелкие детали в тёмных участках остаются читаемыми.

Монитор Acer Nitro ED343CURJ0 поддерживает частоту обновления до 120 Гц, что обеспечивает плавную картинку при веб-сёрфинге, работе с приложениями и в играх. Время отклика составляет 1 мс, что помогает снизить шлейфы и размытие при быстром перемещении объектов на экране.

Кроме того, Acer Nitro ED343CURJ0 поддерживает технологии AMD FreeSync Premium, что устраняет разрывы картинки и рывки в динамичных играх.

Панель VA в мониторе Acer Nitro ED343CURJ0 обеспечивает широкий диапазон тонов и естественную цветопередачу, подходящую для монтажа видео и базового редактирования фото. Дисплей охватывает 90% цветового пространства Adobe RGB, а внутренние настройки OSD позволяют гибко управлять яркостью, контрастом и температурой цвета.

Корпус Acer Nitro ED343CURJ0 выполнен в агрессивном геймерском дизайне линейки Nitro. Он представлен в строгом чёрном цвете с минимальными рамками ZeroFrame по трём сторонам, подчёркивая экран как главный элемент сетапа. На задней панели также есть подсветка Ambient Light, которая мягко подсвечивает стену в соответствии с происходящим на экране.

Комплектная подставка обеспечивает базовую регулировку наклона в диапазоне -5°~15°, а благодаря поддержке VESA 100х100 монитор можно установить на кронштейн или настенное крепление для большей гибкости.

На борту Acer Nitro ED343CURJ0 — расширенный набор разъёмов для подключения сразу четырёх источников ввода: 2x HDMI 2.0 и 2x DisplayPort 1.4. Такое решение позволяет использовать монитор со всеми современными ноутбуками, компьютерами, игровыми консолями и даже смартфонами. Помимо этого, в мониторе предусмотрен аудиоразъём на 3,5 мм и две встроенные колонки по 3 Вт.

Как и во всех остальных мониторах Acer, в Nitro ED343CURJ0 реализованы фирменные технологии для защиты зрения. BlueLight Shield Pro снижает вредное синее свечение, Flickerless устраняет мерцание, а режимы Low Dimming и ComfyView обеспечивают комфортную работу в тёмных помещениях. Эти функции снижают усталость глаз при длительных игровых сессиях и при работе с контентом.

Acer Nitro ED343CURJ0 подойдёт всем, кто ищет эффект погружения в больших играх и комфорт для длительных сессий. Он эффективен в соревновательных и казуальных жанрах благодаря высокой частоте обновления в 120 Гц и аккуратной цветопередаче, а также удобен для стриминга и просмотра медиаконтента. В этой модели выдержан оптимальный баланс между игровыми запросами и мультимедийной универсальностью.

Монитор Acer Nitro ED343CURJ0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 23 тыс. руб.